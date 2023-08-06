ما هو الفيروس المخلوي التنفسي؟؟ أعراضه وأسبابه

يتسبب الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) في التهابات الرئتين والجهاز التنفسي، ومن الشائع جدًّا أن يصاب معظم الأطفال بالفيروس في سن الثانية، ويمكن أن يصيب الفيروس الجهاز التنفسي المخلوي (sin-SISH-ul) البالغين وكبار السن والأطفال الأصحاء، تكون أعراض الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) خفيفة وعادة ما تحاكي نزلات البرد، وعادةً ما تكون إجراءات الرعاية الذاتية هي كل ما يلزم لتخفيف أي إزعاج.

يمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي عدوى شديدة لدى بعض الأشخاص، بما في ذلك الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 شهرًا أو أقل (الرضع)، وخصوصًا الأطفال الخدج، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والرئة، أو أي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة (نقص المناعة).

تظهر علامات وأعراض عدوى فيروس الجهاز التنفسي المخلوي بشكل شائع بعد حوالي 4 إلى 6 أيام من التعرض للفيروس، وفي البالغين والأطفال الأكبر سنًا، يتسبب الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) عادةً في ظهور علامات وأعراض تشبه الزكام الخفيف، وقد تشمل هذه:

احتقان أو سيلان الأنف

سعال جاف

حمى منخفضة

إلتهاب الحلق

العطس

صداع

أسباب الفيروس المخلوي التنفسي:

يدخل الفيروس المخلوي التنفسي الجسم عن طريق العين أو الأنف أو الفم، وينتشر بسهولة عن طريق الهواء على رذاذ الجهاز التنفسي المصابة، ويمكن أن تصاب أنت أو طفلك بالعدوى إذا سعال أو عطس شخص مصاب بفيروس RSV بالقرب منك، وينتقل الفيروس أيضًا للآخرين من خلال الاتصال المباشر، مثل المصافحة.

يمكن للفيروس أن يعيش لساعات على أشياء صلبة مثل أسطح العمل وقضبان سرير الأطفال ولعب الأطفال، ولمس فمك أو أنفك أو عينيك بعد لمس جسم ملوث ومن المحتمل أن تلتقط الفيروس.

يكون الشخص المصاب أكثر عدوى خلال الأسبوع الأول أو نحو ذلك بعد الإصابة، ولكن عند الرضع وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، قد يستمر الفيروس في الانتشار حتى بعد اختفاء الأعراض، لمدة تصل إلى 4 أسابيع.