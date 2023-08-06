محافظ الوادي الجديد .. اعتماد خرائط المخططات التفصيلية ل ١٥ قرية بالمراكز

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خرائط المخططات التفصيلية لـ 15 قرية بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس في حضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ والمهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، أنه تم الانتهاء من المخططات الخاصة بـ 98 قرية على مستوى المحافظة حتى الآن، وانتهاء مخططات قرى مركزي الفرافرة وبلاط. ويتواصل العمل في الوقت الحالي لاستكمال المخططات الأخرى.

تأتي هذه المخططات كجزء من خطط التنمية العمرانية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لسكان القرى. ويتم وضع الاشتراطات البنائية العصرية بهدف تطوير بنية تحتية قوية وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.

ويعد اعتماد هذه المخططات خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الوادي الجديد في التنمية المستدامة والمتوازنة، حيث تعتبر القرى الريفية جزءًا أساسيًا من التنمية الشاملة للمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، عبر اللواء دكتور محمد الزملوط عن شكره وتقديره لفريق العمل والمشاركين في إعداد وتنفيذ هذه المخططات، وأكد على ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات بدقة ومهنية لتحقيق أفضل النتائج وتلبية احتياجات السكان.

من جانبها، أعربت السيدة حنان مجدي نائب المحافظ عن سعادتها بالتقدم الذي تم تحقيقه في مجال التخطيط العمراني، وأكدت أهمية استمرارية العمل المشترك بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات المستقبلية بنجاح.

من جانبها، أشادت المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة بجهود المحافظة في تطوير التصاميم العمرانية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وأعربت عن استعدادها للعمل بجد وتفاني لتنفيذ المخططات وتحقيق تطلعات السكان بأفضل طريقة ممكنة.

تأمل المحافظة في أن يتمكن المجتمع الريفي من الاستفادة من بنية تحتية قوية وخدمات متنوعة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.