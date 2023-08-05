تحديد موقع القاطرة الغارقة بقناة السويس والبحث عن مفقود

أعلنت هيئة قناة السويس رسميًا تحديد موقع القاطرة الغارقة بعرض قناة السويس وجاري انتشالها وقال بيان رسمي صدر منذ قليل إن أجهزة الإنقاذ تواصل البحث عن مفقود من طاقم القاطرة فيما تم إنقاذ 6 آخريين.



إذ نجحت جهود فريق الإنقاذ البحري في إنقاذ ٦ من طاقم القاطرة الغارقة وتم نقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية بينهم حالة غير مستقرة فيما لا يزال البحث جاريًا عن أحد أفراد الطاقم.



وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، إن فريق الإنقاذ البحري تمكن من تحديد موقع القاطرة الغارقة في الكم 51.300 ترقيم القناة لتبدأ أعمال انتشالها وإخلاء المجرى الملاحي خلال الساعات المقبلة، جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث من القاطرة نبيل الهلالي.

وأوضح رئيس الهيئة أنه من المقرر البدء الفوري في تيسير حركة الملاحة بالقناة من قافلة الجنوب من تفريعة الكم ٦١ ترقيم قناة، على أن يتم تأمين عبور السفن بالاستعانة بالشمندورات التحذيرية التي تحيط بموقع القاطرة الغارقة لحين انتشالها.

وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال، إذ عبرت جميع سفن القافلة ولم تتأثر بالحادث، فيما سيتم انتظام عبور سفن قافلة الجنوب المتبقية خلال ساعتين على الأكثر.



