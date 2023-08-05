اليوم رشا الفوال تناقش "مدن تأكلها نفسها" لشريف صالح

يستضيف مختبر السرديات بدمياط اليوم السبت، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "مدن تأكل نفسها" للكاتب الدكتور شريف صالح.

يناقش المجموعة كل من الناقدة د.رشا الفوال، الكاتب الكبير : سمير الفيل، والأستاذ الدكتور إبراهيم منصور والشاعر الدكتور عيد صالح. ويدير اللقاء الكاتب الكبير صلاح مصباح.

يذكر أن مجموعة "مدن تأكل نفسها" صدرت عام ٢٠١٩م عن دار بتانة للنشر والتوزيع، ورشحت ضمن القائمة القصيرة لجائزة ملتقى القصة القصيرة من الجامعة الأمريكية بالكويت.

وتتكون المجموعة من 11 قصة هى: مملكة الضحك، مسمط الشيخ مسعد فتة، بلد أم الولي، العيش فى الأغاني، عيد جميع المخلصين، ابنة بيكاديللي، عقارب فى بيت الله، الضبع الماركيزي، إنقاذ تاكيمة الحبيبة، مؤتمر المؤتمرات، ما رواه ابن المقفع.

وترتكز دراسة الدكتورة رشا الفوال للمجموعة على منهج النقد النفسي من خلال فكرة تذويت الإنسان بمعنى تحويله إلى ذات خاضعة عبر المراقبة والإعتراف وتنظيم السلوكيات و تحدثنا القصص عن جينالوجيا الإنسان المعاصر الخاضع لسلطة الخطاب الاجتماعي والديني والسياسي، التابع بصمت، وعن خضوع المتلقي لخطاب الكاتب المعرفي أيضًا؛ فتذويت الإنسان داخل النظام(الرمزي) لقصص المجموعة هو الذي ساهم في تثبيت الأفكار من خلال المفاتيح والأبواب المقتبسة في بداية كل قصة من أجل رصد ثنائية(الإخضاع/ التبعية) أو تفسيرها و تحديد درجات مقاومة الأفراد

تضمنت الدراسة عدة محاور منها :

أولا: الفرديات القلقة والإخضاع النفسي

ثانيًا: الحريات المتاحة وهيمنة التبعية

ارتكز الكاتب في قصص المجموعة على فكرة الكف عن الحرية ، والجبرية الخفية، والتبلد الانفعالي كمقدمات منطقية للخضوع النفسي والتورط في التبعية وبالتالي نفي فردانية الآخر المخالف لقوانين الجماعة السيكولوجية.