ندوة تثقيفية حول ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحلة الكبرى

أقام مركز ومدينة المحلة الكبرى، ندوة تثقيفية حول ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك تحت رعاية اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة، بالتنسيق مع مركز إعلام المحلة ووحدة الأمومة والطفولة وحقوق الإنسان بمركز المحلة تحت عنوان خليك إيجابي، وذلك خلال فعاليات مبادرة حياة كريمة بالجمعية الزراعية بقرية الدواخلية بمركز المحلة.

وجاءت الندوة بحضور اللواء عمرو محمد فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، والمهندس خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية.

وتناولت الندوة الأساليب التي يستطيع أن يتبعها المواطنون لترشيد الكهرباء بشكل بسيط من دون تأثير على حياة المواطنين، ومنها فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة وخصوصًا الشواحن والتقليل من استخدام الأجهزة الكهربائية واستخدام البدائل إن أمكن واستخدام اللمبات الليد الموفرة وإطفاء اللمبات غير المستخدمة وتخفيف الإنارة الخارجية للمحلات واستخدام الضوء الطبيعي في الإنارة قدر الإمكان وضبط درجة التكييف على 25 درجة والحد من فتح الثلاجة لفترات طويلة.

وأضاف اللواء عمرو فكرى، أن الفكرة الرئيسية في أعمال الترشيد تتوقف على وعي المواطن البسيط بضرورة فصل أى جهاز كهربي فى حالة عدم الاحتياج إليه و أن أعمال الترشيد ستعود بالإيجاب على المواطن من خلال استمرار التغذية من دون انقطاعات وتخفيض التكاليف على المستهلك وتقليل الآثار البيئية السلبية والاستفادة من وفر الطاقة لتغذية المشروعات الجديدة.

يذكر أنه حاضر في الندوة المهندسة فاطمة الزهراء فايز، مديرة إدارة الترشيد بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والأستاذ محمود السمرى، والأستاذة نهى العشماوي، الإعلاميين بمركز إعلام المحلة.