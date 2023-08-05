إجراء عمليات جراحية متنوعة بمستشفى حوش عيسى المركزي

قامت مديرية الصحة بالبحيرة ، من خلال مبادرة "يوم فى حب مصر" للقضاء على قوائم إنتظار المرضى، بإجراء 4 عمليات جراحية متنوعة (2 عملية مرارة بالمنظار) وعملية مرارة بالجراحة وعملية استئصال غدة درقية، وذلك بمستشفى حوش عيسى المركزي ويأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "يوم فى حب مصر" للقضاء على قوائم الإنتظار وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين .

هذا وقد أشادت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الإنتظار، معرباً عن خالص شكره وتقديره للدكتورمصطفى محفوظ - مدير المستشفى وللفريق الطبى المشارك، وكافة العاملين بالمستشفى تقديراً لجهودهم وعملهم على تذليل كافة العقبات للمرضى وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

كما أكدنائبب محافظ البحيرة أنّ جميع من يعمل بالمنظومة الصحية بالبحيرة هدفهم الإرتقاء بخدمة المواطن وتقديم أفضل أداء لخدمة طبية ذات جودة تليق بأهالي البحيرة، وأن جميع المستشفيات تلقى الدعم المناسب وتقوم بعملها على خير وجه، وأنه يتم تذليل كافة العقبات أمام المرضى . وفى ذات السياق ومن خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قامت قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية بنى سلامة بمركز وادى النطرون وتم الكشف خلالها على 806 مواطنًا مجاناً، من خلال 9 عيادات طبية.

حيث تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة 195 - عيادتي الأطفال 283 - الجراحة 91 - النساء 63 - تنظيم الأسرة 19 - العظام 110 - الأنف والأذن 45).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.