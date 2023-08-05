شقيق حسن يوسف: أشرف زكي يستحق منصبه بجدارة

وجه المنتج محمد يوسف شقيق الفنان حسن يوسف، رسالة للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين بعد وفاة عبدالله حسن يوسف، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شقيق حسن يوسف، عبر صفحته قائلا : “شهادة حق في حق د. أشرف زكي نقيب الممثلين مصحوبة بشكر واجب متأخر بعض الشيء .. تعرفت على أشرف زكي كممثل في بعض الاعمال التي عملنا فيها معا قبل أن يكون نقيبا للممثلين .. ولم أكن اعرف قدره حينها كما يجب .. ثم عرفت قدره كما يجب في موقفين مع اسرتي بعد ما اصبح نقيب للممثلين .. والحقيقة أنه ابهرني بأدائه وأخلاصه وتفانيه في اداء مهمته التطوعية .. فهو بحق نموذج مشرف لكل من يتصدي للعمل العام التطوعي ويستحق منصبه بجدارة”.

واضاف: “كان الموقف الأول في عام ٢٠٠٨ حين توفي شقيقي زكريا يوسف المخرج والممثل .. وكنا حينها نعمل في مسلسل عبد الحليم محمود .. وشعر زكريا بتعب وذهب إلى المستشفى وتوفى هناك بينما كنا نحن مشغولين في الاستوديو .. وحين ذهبنا إلى المستشفي كان اشرف زكي قد سبقنا وعمل اللازم .. ورتب كل شيء من صلاة الجنازة حتى الدفن وحتى سرادق العزاء دون أن يشعر به أحد ودون أن تنشغل الأسرة بتلك الأمور”.

وتابع : “وكانت المرة الثانية حين توفى عبدالله حسن يوسف منذ اسبوع .. فقام بترتيب وعمل كل شيء نيابة عن الاسرة .. دون أن يشعر به أحد .. بارك الله فيك يا دكتور اشرف وجزاك كل الخير .. وربنا يكثر من امثالك .. فأنت بحق إنسان رائع متفاني في خدمة أعضاء نقابة الممثلين .. فهنيئا لأعضاء النقابة بك كنقيب”.