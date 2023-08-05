ضبط مصنع آيس كريم غير مرخص و8500 لتر مواد بترولية بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالمحافظة تمكنت من تحرير 587 محضر تموينى متنوع بنطاق المحافظة ، وضبط 8500 لتر مواد بترولية للتلاعب في سجلات القيد بهدف بيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط مصنع ومخزن بدون ترخيص لتصنيع المثلجات الغذائية " آيس كريم " بمدينة سرس الليان وإعدام 40 كجم أغذية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، جاء ذلك خلال حملات تفتيشية مكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأشار المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المحاضر التموينية تنوعت ما بين 264 محضر مخالفات للمخابز للتلاعب في أوزان ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية ، و تحرير 323 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ، وخلال الحملات تم تحرير محضر جنح الباجور ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى بناحية كفر الباجور لقيامه بتجميع كمية قدرها 10 شيكارة دقيق بلدى بقصد بيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق .

فيما تم تحرير 4 محاضر جنح بمنوف والسادات ضد أصحاب محلات لتجارة الأدخنة لبيع سجائر مجهولة المصدر وبدون مستندات وبأزيد من السعر الرسمى وضبط 550 علبة سجائر ، مشيراً إلى أننا مستمرون في تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية في شن الحملات الرقابية بمختلف المراكز والمدن والقرى لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط منظومة الأسعار حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.