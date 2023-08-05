بركات يوجه نصيحة إلى أحمد عبدالقادر

حرص محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي على توجيه نصيحة إلى أحمد عبدالقادر بعد أزمته الأخيرة.

وكان أحمد عبدالقادر قد وجه اتهامات إلى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لجماهير الأهلي بتلقي أموال مقابل انتقاده،

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية "أحمد عبد القادر من أفضل لاعبي مصر، أي لاعب كرة قدم يلعب في ناد جماهيري خاصة الأهلي أو الزمالك، يجب عليه تقبل تواجد المنتقدين في حياتنا، ولا يصح أن يركز معهم لأن ذلك سيؤثر عليه في الملعب وخارجه".

وأضاف بركات "لا أتحدث عن أحمد عبد القادر ولكن عن أي لاعب في الأندية الجماهيرية، يجب أن تغلق أذنيك والانتقاد يحمل الخطأ والصواب، ولا يوجد أحد أكبر منه".

وواصل تعليقه "من المفترض أن اللاعب الكبير يعرف مستواه الفني وهو الذي يحدد تعلقيات الجمهور معه، جماهير الكرة حاليًا أصبحت تدرك الفنيات بشكل جيد وأفضل منا بكثير، وقادرة على تقييم اللاعبين".

واختتم: "لا أفضل أن لاعب الكرة يشغل نفسه بالرد على أحد، يجب أن يعمل بشكل صحيح داخل الملعب أو خارجه".