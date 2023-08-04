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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس التونسي: حريصون على تعزيز الروابط مع دولة الإمارات

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرص بلاده على مواصلة تعزيز الروابط مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتنويعها، مشيدا بمستوى علاقات التعاون التاريخية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس قيس سعيد، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الرئيس التونسي وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية: إن الشعور العميق بالأخوة والعزيمة الصادقة والأسس الثابتة للعلاقات الثنائية تؤسس لآفاق شراكة واعدة في عدة قطاعات من بينها الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والتحول الرقمي والتربية والسياحة والبنية التحتية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تونس في عدة مجالات وتذليل كل الصعوبات التي قد تحول دون ذلك.

ومن جانبه، أشار الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة مساندة تونس في عدة ميادين وتوفير الدعم الضروري لتجاوز التحديات التي تواجهها.

كما أشار إلى أن الوفد الذي يرافقه في هذه الزيارة سيتولى التنسيق مع الجهات التونسية المعنية من أجل تحديد مشاريع مشتركة في عدة مجالات للبدء في تنفيذها في أقرب الآجال.

 

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