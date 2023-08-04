إيمان الحصري تطل بالأبيض.. وتخطف قلوب الجمهور بجمال ملامحها الفاتنة (صور)

شاركت الإعلامية إيمان الحصري متابعيها بمجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجها عبر شاشة dmc الفضائية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

إيمان الحصري تخطف قلوب الجمهور بالأبيض الناعم

وتألقت إيمان الحصري بإطلالة ناعمة وجذابة، حيث ارتدت جمبسوت لافت باللون الأبيض، ذا أكمام قصيرة وفضفاضة، وحزام عريض يتوسط الخصر، فيما انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالِ، باللون النود، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

إيمان الحصري

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إيمان الحصري تسريحة مميزة حيث تركت خصلات شعرها البني المموجة تتطاير في الهواء، كما وضعت مكياجاً ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

إيمان الحصري

مرض إيمان الحصري

كانت الإعلامية إيمان الحصري قد خضعت لسبعة عمليات خلال 21 يومًا، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية فضلًا عن تعرضها لخطأ طبي إثر تعرضها لمضاعفات، تم التعامل معها بشكل خاطئ ترتب عليه كم عمليات جراحية كبير، ثم أُصيبت بتسمم في الدم إثر الأخطاء العديدة التي حدثت لها في منطقة المعدة.

إيمان الحصري

من هي إيمان الحصري

إيمان الحصري مذيعة مصرية، شاركت في تقديم برنامج "البيت بيتك"، وأشتهرت لتقديمها عدة مؤتمرات دولية مثل مؤتمر الشباب العالمي، وتقدم حاليًا برنامج مساء دي إم سي منذ عام 2016، والمذاع عبر شاشة dmc الفضائية.

إيمان الحصري

تخرجت إيمان الحصري في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وبدأت عملها كمراسلة لقناة النيل للإخبار في 2002 ثم شاركت في عام 2006 في تقديم برنامج البيت بيتك وفي عام 2007 سافرت لفلسطين للعمل كمراسل حربى لقناة النيل للأخبار، ثم قدمت برنامج هن على قناة الحرة وفي عام 2012 قدمت برنامج على قناة صدى البلد لكنه لم يستمر طويلا وفي 2013 شاركت في تقديم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، وفي 2016 قامت بتقديم برنامج "مساء دي إم سي"، ولازالت تقدمه حتى يومنا هذا.