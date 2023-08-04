صالح بن نعير يخوض صيف 2023 بأغنية وطنية

حقق الشاعر صالح بن نعير نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا، وذلك بسبب تميزه بالتنوع الملحوظ في بحور الشعر وأنواعه من حيث القصائد العمودية والغنائية، وتعاون صالح مع العديد من مشاهير الفن فالخليج منهم غريب ال مخلص وبدر العزي وعبدالله ال فروان وراجح الحارثي ومحمد الصقري ومحمد البريكي وغيرهم.

وأكد صالح بن نعير أنه يستعد لطرح أعمال فنية جديدة خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن تكون إحدي أغنياته وطنية ترصد التطور الذي حدث فى الإمارات حاليًا.

وأضاف الشاعر صالح بن نعير أنه بصدد طرح أغنية رومانسية حزينة تدور حول آلام الفراق وذلك من خلال فيديو كليب يتم تصويره بين الإمارات والسعودية.

وتابع صالح بن نعير أنه يحضر أغاني مختلفة سيفاجئ بها جمهوره فى صيف 2023، وستتضمن ألوان جديدة فى الغناء يتعاون فيها مع كبار النجوم، كما ستكون الأغاني بعدة لهجات، مؤكدًا أن هناك بعض الأغاني سيتم ترجمتها باللغة الإنجليزية حتى تصل الى شريحة أكبر من الجمهور حول العالم.





يذكر أن صالح بن نعير، شاعر إماراتي ومهندس، وله العديد من القصايد المتداولة والمشهورة والمغناه، التي حازت على ملايين المشاهدات من كل الوطن العربي، كما أنه طرح أمسيات ومشاركات عدة في فعاليات ثقافية ووطنية في الإمارات وخارجها.