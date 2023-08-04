الحب الأبدي يضع ماجد المهندس وأصالة في الصدارة

تصدر ديو الفنان ماجد المهندي وأصالة، ويحمل اسم “الحب الأبدي”، قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على 2 مليون و600 ألف مشاهدة خلال يومين من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية “الحب الأبدي” من كلمات حسن فائق، ألحان محمود الخيامي، توزيع مدحت خميس.

كلمات أغنية الحب الأبدي



وتقول كلمات: “انتي الحب الابدي وروح الروح بنظرة وحدة بيه تردي الروح ايدي بايدك وين نروح نروح انت اماني وعوضي من الايام بس بحضنك اقدر اغفى وانام حبك جنه واحلى من الاحلام هو هذا حب حياتي اللي اتمناه يا طعم الغرام وعطره ومعناه ادفع عمري كله حتى اعيش وياه اول مره اعيشه هالاحساس عاشق من اطرافي لحد الراس مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس انته جناحي وبيك اتمنى اطير بدونك والله ما حس اني بخير اني بحضنك واللي يصير يصير”.

أحدث أغاني أصالة ماعرفتك



كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أصالة من خلال أغنية ماعرفتك، التي تخطت حاجز الـ 12 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، كما تصدرت مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل .

وتقول كلماتها : "ما عرفتك يا غرامي ما هو انت اللي عشقته حتى وجهـك والملامـح ما هي ذيك الأولـــيه نظرتك .. قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته كــن روحـــك عافـــت ايـام السنين العاطفيه كل جـرحٍ بي زفرتـه ..

كلّ حــبٍ لك شهـقته كل دربٍ لك مشيتــه بالولــه روحــه وجــيه ما بقى بحـرٍ من بحـوري لوصلك ما غـرقته مدري وش أكثر أسـوي ما بقى بي مقـدريه آه يا حــلمٍ حطبته في حــــناياي .. وحــرقته آه يا حــبٍ كــتبتــه لـــــين غــنت الابجـــديه كان قلبك ما يبيني قــول يا اغلى من صدقته كان عـينك ما تبيني قـول ..

لا تكـذب عـــليه يوم قلبي جا لقلبك .. جـيت ويّــاه .. وسبقته يوم قلبك صـــد قلبي قلت راح اغــلى البريه ما بقى بي إلاّ انت .. وكلّ شي مني ســرقته خـذت حتى كبريائي في الهــوى والنرجسيه ما هُــو انت اللي تعلـق في حناياي وعشقته ما عــرفتك ..! والاّ يمكـن ما هـو انا الاوليه ".

تفاصيل اغنية ماجد المهندس الجديدة لندن

وكان ماجد المهندس، طرح آخيراً أغنية بعنوان “لندي”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، وهي من كلمات: برقان، ألحان وإشراف: فهد الناصر، وتقول كلماتها:"انت حياتي يوم شفتك ِفلَندن تحت الغيوم اللي تلاعب خيالك دنياي صارت لك وحبك توطن في قلب عاشق كل همه منالك تحت المطر بالصيف حبك تمكن والعين بس قامت تداعب جمالك باسمك خفوقي قام يقصد يلحن هذا الهوى اللي ما يبــدل بدالك لندن وانا وياك صارت تجنن ذكرى أماكننا ولهفة وصـــالك غنى الضباب بحب ولجلك تفنن شبت به أنوار الوله يوم جا لك "