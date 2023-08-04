الاتحاد العام للمصريين في أمريكا في احتفال العيد الوطني في شيكاغو.. صور

بدعوة كريمة من السفير الدكتور سامح أبو العينين، القنصل العام لمصر بشيكاغو وولايات وسط غرب امريكا، احتفلت القنصلية المصرية العامة بشيكاغو باليوم الوطني لمصر وذكرى ٢٣ يوليو، وسط أجواء وطنية بامتياز، حيث أقيم الحفل - لأول مرة- في المتحف المصري الفرعوني، التابع لجامعة شيكاغو العريقة.

بدأ برنامج الحفل بكلمة ترحيبية من رئيس معهد الدراسات الشرقية الدكتور تيو فاندن هوت ومحاضرة من الدكتورة إميلي تييتر عالمة المصريات المعروفة، واللذين أعربا عن حبهما الكبير لمصر، وشكرهما العميق للسفير أبو العينين على جهوده العظيمة في دعم العديد من الأنشطة الثقافية للمعهد.

وتضمن الحفل - لأول مرة- رسائل رسمية من حكام ولاية الينوي وانديانا، وكلًا من سكرتير ومراقبة ولاية الينوي، ومقاطعة كوك، وكلمة من رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

حضر الحفل رأفت صليب، رجل الأعمال ورئيس اتحاد المصريين بأمريكا حيث ألقى كلمة خاصة جاء فيها سرد للعديد من أنشطة الإتحاد، ودوره الفعال في خدمة أبناء الجالية المصرية في الخارج والداخل، والتواجد الكبير والملموس لأعضاء الإتحاد في ولايات عديدة.



كما حضر هشام ستيتة نائب رئيس الإتحاد، وعلي المانسترلي رئيس غرفة السياحة بالاسكندرية، وعدد كبير من ممثلي الجالية المصرية بولايات: الينوي، ويسكانسون، نيويورك، إنديانا، فلوريدا، ميتشجان، كاليفورنيا، والعاصمة واشنطن هذا بالإضافة إلى رجال الدين الإسلامي والقبطي، ورؤساء الجاليات العربية بشيكاغو.

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