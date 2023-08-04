الوصايا العشر لحماية نفسك من الجلطات

قدم الدكتورجمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، نصيحة تهدف إلى الحماية من الجلطات.

نصائح لحماية الجسم من الجلطات:

قال "شعبان"، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن الحماية من الجلطات تبدأ من الطفولة و ليس من بعد سن الـ٤٠، موضحًا أن لابد من الالتزام حتى يكون لدينا القدرة على حماية أنفسنا من الجلطات".

وأوضح عميد معهد القلب الأسبق، أنه وللحماية من الجلطات لابد من تنفيذ عددٍ من الوصايا، والتي جاءت كالآتي:

‏‎١- الطعام الصحي الغني بالخضراوات و الفواكه.

و عدم الإفراط في تناول النشويات و السكريات.

و تجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان.

و الإكثار من شرب الماء.

‏‎٢- تجنب زيادة الوزن و السمنة.

‏‎٣- الرياضة المنتظمة والمشي ٤٥ دقيقة يوميًّا.

‏‎٤- تنظيم الغذاء.

:- إفطار مبكر.

غداء لا يتعدى الساعة ٥ م.

عشاء خفيف " زبادي و ثمرة فاكهة" الساعة ١٠ م.

أو بدون عشاء.

٥- النوم بكمية وكيفية كافية.

‏‎٦- ممنوع التدخين و جميع أنواع المخدرات.

‏‎٧- في حالة وجود عوامل الخطورة

التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الشرايين كـ (الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول)، يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم، من خلال العلاج الدوائي المكثف.

‏‎٨- الفحص الدوري وعمل بعض التحاليل الروتينية.

٩- الحرص على تغيير الحالة المزاجية، وكسر روتين الحياة.

١٠- تجنب الضغوط النفسية و العصبية قدر الإمكان.