سكرتير مساعد بني سويف يتابع أعمال السيطرة علي حريق محدود بأحد البنوك بطريق الكورنيش

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، بالإشراف على أعمال السيطرة على حريق محدود داخل فرع البنك التجاري الدولي "CIB"بكورنيش النيل مدينة بني سويف.

حيث تم توجيه سيارات الإسعاف والحماية المدنية والسيطرة على الحريق المحدود " دخان بدون لهب" بعد فصل التيار عن ضفيرة مغذية لماكينة الصراف الآلى ،دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح .

وذلك في حضور هاني الجويلي رئيس المدينة،و علاء عيد مدير الأزمات بديوان عام المحافظة ومسؤولي البنك.