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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

سكرتير مساعد بني سويف يتابع أعمال السيطرة علي حريق محدود بأحد البنوك بطريق الكورنيش

بوابة الوفد الإلكترونية

 قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، بالإشراف على أعمال السيطرة على حريق محدود داخل فرع البنك التجاري الدولي "CIB"بكورنيش النيل مدينة بني سويف.

حيث تم توجيه سيارات الإسعاف والحماية المدنية والسيطرة على الحريق المحدود " دخان بدون لهب" بعد فصل التيار عن ضفيرة مغذية لماكينة الصراف الآلى ،دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح .

 وذلك في حضور هاني الجويلي رئيس المدينة،و علاء عيد مدير الأزمات بديوان عام المحافظة ومسؤولي البنك.

 