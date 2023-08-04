طريقة عمل طاجن الكوسا باللحم بالفرن

تحرص الأمهات على تحضير وصفات جديدة ومختلفة لافراد أسرتها بين حين لآخر لدفع الملل عنهم.

تأتي الكوسا في مقدمة الوصفات الشهية وطيب المذاق في البيوت المصرية، فضلًا عن فوائدها الكثيرة.

تحتوى الكوسا على فوائد كثيرة تصلح لمناعة الجسم ومن أهم فوائدها هي:-

-دعم صحة العظام، وذلك لاحتوائه على فيتامين K، والمغنيسيوم، والبيتا كاروتين، والمركبات المضادة للأكسدة.

-دعم صحة الجهاز المناعي، وذلك لاحتواء الكوسا على نسبة جيدة من فيتامين C.

-الحفاظ على صحة الغدة الدرقية وبقاء مستويات هرموناتها ضمن الحدود الطبيعية، وذلك لاحتواء الكوسا على المنغنيز.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير طاجن الكوسا باللحم بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة في بضع دقائق.

المقادير:

- الكوسا: كيلو (مقطعة شرائح).

- اللحم: نصف كيلو (مقطع مكعبات).

- مرق اللحم: 2 كوب.

- عصير طماطم: كوب.

- الخل الأبيض: ربع كوب.

- الثوم: 5 فصوص (مفروم ناعم).

- دبس الطماطم: 4 ملاعق كبيرة.

- زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة.

- كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة (مطحونة).

- ملح: نصف ملعقة صغيرة.

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:

سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي مكعبات اللحم وقلبيها لحوالي 15 دقيقة حتى تتحمر.

أضيفي الثوم وقلبي لدقائق عدة، ثم أضيفي دبس الطماطم، والكزبرة الجافة، والملح، والفلفل الأسود، والخل الأبيض، وقلبي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي عصير الطاطم واتركي المزيج يغلي لحوالي 10-12 دقيقة.

اسكبي خليط اللحم في طاجن، وأضيفي شرائح الكوسا، ومرق اللحم، وقلبي قليلاً حتى تتداخل المكونات.

أدخلي الطاجن إلى الفرن لمدة 40 دقيقة حتى تمام النضج.

قدمي طاجن اللحم بالكوسا ساخناً إلى جانب الأرز المطبوخ.