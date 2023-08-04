تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبد الجواد

خضع الفنان محمد عبد الجواد، لعملية تركيب دعامة في القلب، ويتواجد حاليًا في منزله لاتباع إرشادات الطبيب.

وكان أعلن الفنان مفيد عاشور، تعرض الفنان محمد عبد الجواد لوعكة صحية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، قائلا: سلامتك يا صديق العمر.. أجرى اليوم الصديق الفنان محمد عبد الجواد.. عملية تركيب دعامتين بالقلب.. سلامتك وسلامة قلبك يا صاحب أطيب قلب دعواتكم بالشفاء العاجل".

من هو الفنان محمد عبدالجواد ؟

تخرج الفنان محمد عبدالجواد، من كلية التجارة الخارجية، وحصل على لقب ممثل أول للجامعة وممثل أول لجامعات مصر، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

عمل بالمسرح والسينما والتليفزيون، أكثر الأدوار المعروفة له هو دوره فى الفيلم الحربي التليفزيونى (الطريق الى ايلات)، بخلافه اشترك في أفلام (الصبر فى الملاحات، ليلة ساخنة_من إخراج عاطف الطيب_، الصاغة، ولا فى النية ابقى).

اشترك أيضًا في المسرح في أعمال عدة يذكر منها (الحلم يدخل القرية، عرائس بتترص، التوهان، البلطجية، خربشة، البين بين، الناس النص نص، عصفور طل من الشباك).

من أشهر المسلسلات التي شارك فيها (خالتى صفيّة والدير، ضمير ابلة حكمت، امام الدعاة، الامام الشافعى)، وغيرها الكثير حيث يعد إسهامه الأكبر في مجال الدراما التليفزيونية.

آخر أعمال الفنان محمد عبدالجواد

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبدالحواد مسلسل بابا المجال، الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2023، ودارت أحداث العمل حول الفنان مصطفى شعبان الذي جسد شخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم بابا المجال، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن.

وضم مسلسل بابا المجال، مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، مصطفى شعبان، سوسن بدر، نسرين أمين، رياض الخولي، جومانة مراد، باسم سمرة، وآخرين، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف محمد الشواف.