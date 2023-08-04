الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 3حالات تعد للبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحلة

حملات الازالة المقامة
حملات الازالة المقامة

أكد اللواء عمرو محمد فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، على تكثيف الجهود لإزالة كافة أشكال التعديات أولاً بأول ،  بالتنسيق  مع القيادات الأمنية والشرطية وكافة الأجهزة المعنية ، و تحت إشراف نواب رئيس المدينة ،وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وتمكنت الحملات من ازالة 3 تعديات بقرى البنوان وبلقينا والجابرية ، حيث تم تنفيذ إزالة تعدى ، عبارة عن سور من ثلاثة أضلاع بعمل سمل خرسانى وبناء بالبلوك والمونه الأسمنتيه ، حول مساحة 3 قيراط ،  خارج الحيز العمرانى ، بنطاق الوحدة المحلية بالبنوان .

إلى جانب فك شده خشبيه لصب دور ثانى علوى ، خارج الحيز العمرانى على مساحة 100 متر ، بمدخل العلو ، نطاق وحدة بلقينا.

كما تم فك شده خشبيه لصب دور ثانى علوى ، داخل الحيز  العمرانى ، بقرية كفر العبايدة ، التابعة لوحدة الجابرية ، على مساحة 110 متر .

وأشار رئيس المدينة ،  ضرورة التصدى بكل حزم وحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضى الزراعية أو مخالفى البناء، مع أهمية المرور الميدانى ، وتطبيق القانون على المخالفين.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨٠٤_١١١١٤٨