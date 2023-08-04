إزالة 3حالات تعد للبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحلة

أكد اللواء عمرو محمد فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، على تكثيف الجهود لإزالة كافة أشكال التعديات أولاً بأول ، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والشرطية وكافة الأجهزة المعنية ، و تحت إشراف نواب رئيس المدينة ،وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.

وتمكنت الحملات من ازالة 3 تعديات بقرى البنوان وبلقينا والجابرية ، حيث تم تنفيذ إزالة تعدى ، عبارة عن سور من ثلاثة أضلاع بعمل سمل خرسانى وبناء بالبلوك والمونه الأسمنتيه ، حول مساحة 3 قيراط ، خارج الحيز العمرانى ، بنطاق الوحدة المحلية بالبنوان .

إلى جانب فك شده خشبيه لصب دور ثانى علوى ، خارج الحيز العمرانى على مساحة 100 متر ، بمدخل العلو ، نطاق وحدة بلقينا.

كما تم فك شده خشبيه لصب دور ثانى علوى ، داخل الحيز العمرانى ، بقرية كفر العبايدة ، التابعة لوحدة الجابرية ، على مساحة 110 متر .

وأشار رئيس المدينة ، ضرورة التصدى بكل حزم وحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضى الزراعية أو مخالفى البناء، مع أهمية المرور الميدانى ، وتطبيق القانون على المخالفين.