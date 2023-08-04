انتشار دراجات هوائية مصنوعة من الخيزران في شوارع كوبا

يستخدم الكوبيون للتجول في العاصمة هافانا سيارات قديمة، ودراجات نارية صغيرة، وعربات الريكشو ذات الثلاث العجلات، ظهر نوع جديد من الدراجات الهوائية المصنوعة من الخيزران في شوارع كوبا ورشة محلية صغيرة.

دراجات هوائية مصنوعة من الخيزران:

ينتج فيلو كوبا، وهو متجر للدراجات الهوائية وشركة للجولات السياحية، دراجات خفيفة الوزن وصديقة للبيئة، في إطار برنامج تموله سفارة هولندا في البلاد، ويمكن بالفعل رؤية زوار يستقلون الدراجات الهوائية إلى حديقة الحيوانات بالمدينة وعلى طول الساحل.

وقال نايفيس دياز، مؤسس فيلو كوبا "هناك 28 نوعًا من الخيزران في كوبا، لحسن الحظ، لدينا هنا النوعان أو الثلاثة أنواع اللازمة لصنع هذه الدراجات"، ودخلت الورشة في شراكة مع متطوعين من فئات مجتمعية، منها ربات البيوت والصم لتعليم السكان كيفية تصنيع هذه الدراجات وإصلاحها.

وقال ياكيلين جونزاليس، وهو أصم، إنه "من المهم بالنسبة لنا أن نتعلم حرفة، هذا سيساعدنا في المستقبل"، وأضاف دياز أن بعض أولئك الذين يتلقون الدورة التدريبية التي تقدمها الورشة قد يعملون لديها فيما بعد، أو قد يفتحون أعمالًا صغيرة خاصة بهم.

وتلقي كوبا باللوم إلى حد كبير على العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة في حقبة الحرب الباردة، وتقول إنها تعرقل نموها الاقتصادي، ويسبب ذلك قلة السيارات المستوردة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على طرز قديمة تعود لعقود مضت، أو دراجات نارية من الصين، بدأت تصل البلاد في التسعينيات.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.