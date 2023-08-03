الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل بسبوسة بالشوكولاتة اللذيذة

بسبوسة بالشوكولاتة
بسبوسة بالشوكولاتة

البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع ولا تخلو من سفرة العزائم والمناسبات، لإضافة لمستك المميزة في وصفاتك، نقدم لك طريقة تحضير بسبوسة بالشوكولاتة.

 

بسبوسة بالشوكولاتة

طريقة عمل بسبوسة بالشوكولاتة

المقادير

- السميد : 3 اكواب

- القشدة : 2 كوب

- البيض : 6 حبات

- سكر : كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- قهوة سريعة الذوبان : 2 ملعقة كبيرة

- الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت : 2 كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- جوز الهند : حسب الرغبة (للتزيين)

- صوص شوكولاتة : حسب الرغبة (للتزيين)

 

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طريقة التحضير

اخفقي البيض مع الزيت، والملح، والقشدة في وعاء.

اخلطي السميد مع السكر، والكاكاو، والفانيلا، والبيكنج باودر، والقهوة، في وعاء آخر.

امزجي الخليطين السابقين سوياً وجيداً بواسطة ملعقة خشبية.

صبي الخليط في صينية ثم قومي بتسوية سطحها باستخدام الملعقة الخشبية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 20 دقيقة ثم قومي بتقديمها بعد الانتهاء من تسويتها.

زيني البسبوسة بجوز الهند، وصوص الشوكولاتة.

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