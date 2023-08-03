الأنبا موسى يروي مواقف مؤثرة عن سيرة البابا شنوده

روى نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب القبطي، تفاصيل ومواقف مؤثرة عن حياة مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، في حفل مئوية ميلاده الذي يقام حاليا في منطقة التجمع الخامس.

ذكر الأنبا موسى لحظات مر بها بطريرك الأقباط تعكس مدى محبة المصريين لقداسة البابا في ارض الوطن وبلاد المهجر.

عاش نيافته باعتباره أول اسقف للشباب جاء في عهد مثلث الرحمات.



افتتح اللقاء نيافة الأنبا أرميا أسقف عام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وجاء برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وشريكة في الخدمة الرسولية نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب.

استهل احتفال الكنيسة في هذه المناسبة من خلال فعاليات المؤتمر العلمي والبحثي الذي بدأ أول أمس بالمقر في الكاتدرائية المرقسية في العباسية، وتضمن جوانب حياتية في سيرة معلم الأجيال.



خلف في توليه هذه المسؤولية مثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" ومات صاحب دور بارز في اعادة الروح في الكنيسة من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية.

وكثيرا ما كان يحرص على إبراز محبتخ الوطنية أمام العالم، و بات يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه" في جميع المحافل الدولية.

باتت سيرة بطريرك الأقباط صحة وفيرة من نبع الأمل في نفوس الشباب، فتروي كتب ذكريات البابا شنودة كيف ظل هذا الطفل تنقل بين ضفاف اليأس والأمل حتى توصل إلى وجهة صحيحة استقامت بها الطرق وأنارت بها الدروب وجلس على الكرسي المرقسي.



أنار بطريرك الأقباط عتمت الأعوام التي شهدت فيها مصر والعالم مراحل قاسية استطاع أن يدير شئون الأقباط فيها بحكمة وقوة وثبات.