فقرات وطنية في مئوية البابا شنودة الثالث.. شاهد

ردد الأقباط مجموعة من الأغنيات الوطنية خلال حفل مئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التي تقام حالياً في منطقة التجمع الخامس.

تنوعت فقرات كورال ام النور التي أقامت أغنيات وطنية ومن أبرزها (احلف بسماها وبترابها) و (تسلمي يا مصر) التي تفاعل معها المشاركون في أجواء من الوطنية ومحبة ارض الكنانة التي تغنى بها قداسة البابا طوال خدمته وتولية الكرسي المرقسي.

جاءت الحفل بتتظيم المركز الثقافي القبطي برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكية في الخدمة الرسولية أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، ورئيس المركز الثقافي القبطي.

احتفلت الكنيسة بهذه المناسبة من خلال بدء فعاليات المؤتمر العلمي والبحثي الذي بدأ أول أمس بالمقر في الكاتدرائية المرقسية في العباسية، وتضمن جوانب حياتية في سيرة معلم الأجيال.



خلف في توليه هذه المسؤولية مثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" ومات صاحب دور بارز في اعادة الروح في الكنيسة من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية.

وكثيرا ما كان يحرص على إبراز محبتخ الوطنية أمام العالم، و بات يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه" في جميع المحافل الدولية.

باتت سيرة بطريرك الأقباط صحة وفيرة من نبع الأمل في نفوس الشباب، فتروي كتب ذكريات البابا شنودة كيف ظل هذا الطفل تنقل بين ضفاف اليأس والأمل حتى توصل إلى وجهة صحيحة استقامت بها الطرق وأنارت بها الدروب وجلس على الكرسي المرقسي.



أنار بطريرك الأقباط عتمت الأعوام التي شهدت فيها مصر والعالم مراحل قاسية استطاع أن يدير شئون الأقباط فيها بحكمة وقوة وثبات.