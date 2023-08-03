"ترانيم للأطفال" بمئوية ميلاد البابا شنودة تنفيذاً لوصية معلم الأجيال

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يقدم فريق كورال "أم النور" ترنيمة للأطفال تلبية لوصية مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، خلال حفل الكنيسة بمناسبة مرور ١٠٠ عام على ميلاده في التجمع الخامس.



تردد الحاضرون كلمات مجموعة من ترانيم الأطفال التي تأتي تلبية لوصية البابا شنوده معلم الاجيال الذي اهتم خلال تولية بخدمة (مدارس الاحد) ورعاية الأطفال اهتماما كبيراً.

يأتي الحفل بتتظيم المركز الثقافي القبطي برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكية في الخدمة الرسولية أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، ورئيس المركز الثقافي القبطي.

احتفلت الكنيسة بهذه المناسبة من خلال بدء فعاليات المؤتمر العلمي والبحثي الذي بدأ أول أمس بالمقر في الكاتدرائية المرقسية في العباسية، وتضمن جوانب حياتية في سيرة معلم الأجيال.

يكن المصريون لقداسة البابا شنودة الذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها على مدار أربعة عقود.

خلف في توليه هذه المسؤولية مثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" ومات صاحب دور بارز في اعادة الروح في الكنيسة من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية.

وكثيرا ما كان يحرص على إبراز محبتخ الوطنية أمام العالم، و بات يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه" في جميع المحافل الدولية.



باتت سيرة بطريرك الأقباط صحة وفيرة من نبع الأمل في نفوس الشباب، فتروي كتب ذكريات البابا شنودة كيف ظل هذا الطفل تنقل بين ضفاف اليأس والأمل حتى توصل إلى وجهة صحيحة استقامت بها الطرق وأنارت بها الدروب وجلس على الكرسي المرقسي.