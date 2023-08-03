أمريكا تدعو عشرات الدول للمُشاركة في اجتماع لمجلس الأمن بشأن الأمن الغذائي

دعا وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، عشرات الدول للمُشاركة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس.

انعدام الأمن الغذائي العالمي

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن بلينكن أعرب في كلمته بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال اجتماع جافيل الذي يناقش الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والمجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات عن ترحيبه بالوزراء ومممثلي الدول المشاركين في الاجتماع.

وأوضح البيان أن بلينكن دعا وفقًا للمادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس ممثلي الجزائر، والأرجنتين ، وأرمينيا ، وأستراليا ، وأذربيجان ، وبنجلاديش، وبيلاروسيا، و بوليفيا، وبوركينا فاسو، وكمبوديا، وتشيلي، وكوبا، والدنمارك، ومصر، وإستونيا، وإثيوبيا، وجورجيا، وألمانيا، وجواتيمالا، وجيانا، وهايتي، والهند، وإندونيسيا، وأيرلندا، وإسرائيل، وإيطاليا، والأردن، وكينيا، ولاتفيا، ولبنان، وليبيريا،وليختنشتاين، والمكسيك، والمغرب، وميانمار، ومملكة هولندا، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، وبنما، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وقطر، وكوريا الجنوبية، ورومانيا،والسعودية، وسيراليون، وسنغافورة،وسلوفاكيا، وسلوفينيا،وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وتايلاند،وتونس، وتركيا، وأوكرانيا،وفنزويلا وفيتنام واليمن للمشاركة في هذا الاجتماع.

كما دعا بلينكن بموجب المادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس السيدة رينا جيلاني ، منسقة الأمم المتحدة لمنع المجاعة والاستجابة لها والسيد ديفيد ميليباند الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية؛ والسيدة نافين سالم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيديسيا والسيد تيبو كاميلي، القائم بالأعمال في وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة ؛ والسيد بول بيريسفورد هيل المراقب الدائم عن منظمة فرسان مالطة السيادية لدى الأمم المتحدة المشاركة في الاجتماع.