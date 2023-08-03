كورال "أم النور" يشارك في مئوية ميلاد البابا شنودة.. شاهد

شارك فريق كورال "ام النور" بتقديم ترنيمة بعنوان "ربنا موجود" ضمن فعاليات حفل الكنيسة بمناسبة مرور ١٠٠ عام على ميلاد البابا شنوده الثالث.

تفاعل الأقباط ترديد اشهر كلمات مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذي دور صدى عظته الروحية الذي قال فيها جملته الشهيره(ربنا موجود..لا تخاف).



يأتي الحفل بتتظيم المركز الثقافي القبطي برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكية في الخدمة الرسولية أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، ورئيس المركز الثقافي القبطي.

احتفلت الكنيسة بهذه المناسبة من خلال بدء فعاليات المؤتمر العلمي والبحثي الذي بدأ أول أمس بالمقر في الكاتدرائية المرقسية في العباسية، وتضمن جوانب حياتية في سيرة معلم الأجيال.

يكن المصريون لقداسة البابا شنودة الذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها على مدار أربعة عقود.

خلف في توليه هذه المسؤولية مثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" ومات صاحب دور بارز في اعادة الروح في الكنيسة من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية.

وكثيرا ما كان يحرص على إبراز محبتخ الوطنية أمام العالم، و بات يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه" في جميع المحافل الدولية.

باتت سيرة بطريرك الأقباط صحة وفيرة من نبع الأمل في نفوس الشباب، فتروي كتب ذكريات البابا شنودة كيف ظل هذا الطفل تنقل بين ضفاف اليأس والأمل حتى توصل إلى وجهة صحيحة استقامت بها الطرق وأنارت بها الدروب وجلس على الكرسي المرقسي.



أنار بطريرك الأقباط عتمت الأعوام التي شهدت فيها مصر والعالم مراحل قاسية استطاع أن يدير شئون الأقباط فيها بحكمة وقوة وثبات.