استعدادات حفل مئوية ميلاد البابا شنودة بالتجمع الخامس

شاهد

يستعد المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بعد قليل، لبدء فعاليات احتفالية بالذكرى الـ100 على ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية، بالتجمع الخمس في القاهرة بدءًا من الثامنة مساء.

استعدادات حفل مئوية ميلاد البابا شنودة

استعدادات حفل مئوية ميلاد البابا شنودة



يأتي الحفل برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكية في الخدمة الرسولية أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والانبا ارميا الاسقف والعام ورئيس المركز الثقافي القبطي، في ختام فعاليات المؤتمر العلمي والبحثي الذي بدأ أول أمس بالمقر في الكاتدرائية المرقسية في العباسية، وتضمن جوانب حياتية في سيرة معلم الاجيال.

اجتمع المصريون على محبة البابا شنودة الذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها على مدار أربعة عقود،

خلف في توليه هذه المسؤولية مثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" ومات صاحب دور بارز في اعادة الروح في الكنيسة من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية.

استعدادات حفل مئوية ميلاد البابا شنودة

استعدادات حفل مئوية ميلاد البابا شنودة

استعدادات حفل مئوية ميلاد البابا شنودة

وكثيرا ما كان يحرص على إبراز محبتخ الوطنية أمام العالم، و بات يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه" في جميع المحافل الدولية.

استعدادات حفل مئوية ميلاد البابا شنودة

استعدادات حفل مئوية ميلاد البابا شنودة

استعدادات حفل مئوية ميلاد البابا شنودة

استعدادات حفل مئوية ميلاد البابا شنودة

استعدادات حفل مئوية ميلاد البابا شنودة

استعدادات حفل مئوية ميلاد البابا شنودة

استعدادات حفل مئوية ميلاد البابا شنودة



باتت سيرة بطريرك الأقباط صحة وفيرة من نبع الأمل في نفوس الشباب، فتروي كتب ذكريات البابا شنودة كيف ظل هذا الطفل تنقل بين ضفاف اليأس والأمل حتى توصل إلى وجهة صحيحة استقامت بها الطرق وأنارت بها الدروب وجلس على الكرسي المرقسي.



أنار بطريرك الأقباط عتمت الأعوام التي شهدت فيها مصر والعالم مراحل قاسية استطاع أن يدير شئون الأقباط فيها بحكمة وقوة وثبات.