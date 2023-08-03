جامعة الحدود الشمالية تطرح وظائف أكاديمية للكوادر الوطنية.. رابط التقديم

طرحت جامعة الحدود الشمالية السعودية، عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بالكلية التطبيقية، للرجال والنساء على مرتبة "محاضر، واستاذ مساعد" على نظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية من الكوادر الوطنية، وفق شروط محددة للتقديم.

وأعلنت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف وهي:"التصميم الجرافيكي، والوسائط الرقمية، والموارد البشرية، والتجارة الإلكترونية، وإدارة الأعمال، وإدارة سلال الإمداد، وعلوم الحاسب الآلي، والمحاسبة، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها".

ولفتت جامعة الحدود الشمالية، إلى أن جهة العمل ستتوفر في تلك الأماكن: " عرعر، طريف، رفحاء"، على أن يكون آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم يوم 22 محرم الجاري.

رابط وظائف جامعة الحدود الشمالية

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم على وظائفها الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتسجيل عبر الرابط التالي.. https://careers.nbu.edu.sa/ar

فيما أوضحت جامعة الحدود الشمالية أن الاقسام المطلوبة لوظائف محاضر واستاذ مساعد هي:"المحاسبة، الموارد البشرية، التجارة الإلكترونية، إدارة سلاسل الإمداد، إدارة الاعمال، علوم الحاسب، التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها".

يذكر أن الجامعة أكدت عبر موقعها الإلكتروني أنها تطمح إلى أن تصبح جامعة متميزة،​ذات مصداقية،​تتسم بتقديم برامج اكاديمة قائمة على بناء الكفاءات، والبحث، والابتكار،​ وتقديم خدماتها على مستوى المنطقة والمملكة.

ولفتت إلى أنها جامعة شاملة تخدم الأهداف المحلية للمنطقة، مع الالتزام بتحقيق التميز التعليمي، وتقدم برامج تعليمية مبتكرة تتسم بمخرجاتها التي تزيد من فعالية الموارد البشرية، والاقتصادية، والثقافية، والطبيعية لمنطقة الحدود الشمالية و خارجها .​

أما عن أهدافها فجاءت كالتالي: