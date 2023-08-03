حي حلوان يتصدي للبناء المخالف ويشن حملة لرفع المخلفات الصلبة بمنطقة أطلس

قام حى حلوان بتكليف من اللواء حسام طوبار، رئيس الحي والأجهزة المعينة، بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، شارع أحمد عبد الناصر من شارع عزبة الوالدة العمومي، وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت أجهزة الحي برفع المخلفات الصلبةه ومخلفات هدم ومباني ورتش من منطقة أطلس وبمحيط مدرسة أسماء بمنطقة عرب الوالدة بحلوان.

استمرار العمل على مدار ٢٤ ساعة عبر ٣ ورديات للانتهاء من رفع المخلفات:

ووجه رئس الحي بأهمية استمرار العمل على مدار ٢٤ ساعة عبر ٣ ورديات للانتهاء من رفع المخلفات، والتنبيه على مشرفي المناطق بمصادرة أي سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات في المناطق التي تم رفع المخلفات منها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأهاب رئيس الحي بالمقاولين وأصحاب سيارات النقل والأهالي بعدم إلقاء أي مخلفات في الطرق العامة والتأكيد علي نقلها للمدافن العمومية وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة المقررة في هذا الشأن، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بحملات لضبط أي سيارة مخالفة تقوم بإلقاء المخلفات.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تفقد أعمال تطوير منطقة السيدة نفيسة بنطاق حي الخليفة للوقوف على أعمال التطوير القائمة به ومتابعة مستجدات الأعمال كافة أولًا بأول.

وأكد محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير ورفع كفاءة مسار آل البيت بأحياء العاصمة، منوهًا إلى أن محافظة القاهرة تشهد أيضًا تتفيذ مخطط تطوير شارع الأشراف (بقيع مصر) الذي يحتوي على العديد من المعالم الأثرية الإسلامية التي تميز القاهرة وتجعلها مقصدًا سياحيًا مهمًا.

وأشار محافظ القاهرة المحافظ إلى أن مخطط تطوير منطقة السيدة نفيسة يتضمن رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة نفيسة والطرق المؤدية له، مع الاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصورة مستمرة مع رفع نواتج التقليم وزراعة الجزر الوسطى لإضافة المظهر الجمالي.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات واستكمال النواقص كافة منها تمهيدًا لأعمال الدهانات الخاصة بها.

وشدد محافظ القاهرة على بذل الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومنها دهان الأسوار وأعمدة الإنارة المحيطة بميدان السيدة نفيسة بعد رفع كفاءتها وإجراء الصيانة اللازمة لها، حفاظًا على الهوية البصرية للمكان.

كما وجه محافظ القاهرة على ضرورة رفع الإشغالات والمخالفات كافة وتحقيق الانضباط بمنطقة السيدة نفيسة وبالشوارع المؤدية إلى مسجد السيدة نفيسة .

ووجه محافظ القاهرة بضرورة التنسيق التام مع الأجهزة المعنية كافة لخروج الأعمال بالمظهر اللائق، مشيدًا بجهود كوادر هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وحملات النظافة المستمرة التي تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول

يذكر أن مسار "آل البيت" يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وينتهي عند مسجد السيدة زينب، مرورًا بعدد من المساجد والأضرحة، والعديد من المزارات والبنايات التاريخية وخلال رحلة مزارات آل البيت، بشارع الأشرف سيمر الزائر على قبة الأشرف خليل بن قلاوون، مسجد السيدة سكينة، والسيدة رقية، فضلًا عن آثار متنوعة أخرى، منها مقام يُنسب إلى ابن سيرين مفسر الأحلام، وضريح شجرة الدر، وتمثل البنايات الأثرية الموجودة في الشارع طرزًا متنوعة من فنون العمارة الإسلامية.