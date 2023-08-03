أعراض حساسية اللاكتوز.. انتفاخ المعدة أبرزها

حساسية اللاكتوز هو رد فعل في جهازك الهضمي على اللاكتوز ( السكر الموجود في الحليب)، ويسبب أعراضًا غير مريحة بعد تناول منتجات الألبان ويعاني الكثير من الناس من صعوبة في هضم اللاكتوز، ولكن لا يعاني الجميع من أعراض ملحوظة منه وإذا قمت بذلك ، فهذا يسمى عدم تحمل اللاكتوز.

ويعاني كل مصاب بحساسية اللاكتوز سوء امتصاص اللاكتوز، ولكن ليس كل من يعاني من سوء امتصاص اللاكتوز يعاني من عدم تحمل اللاكتوز، وإحدى طرق التفكير في الأمر هي أن سوء الامتصاص يحدث في الأمعاء الدقيقة ، بينما تحدث أعراض عدم تحمل الطعام لاحقًا في الأمعاء الغليظة.

والأمعاء الدقيقة هي المكان الذي يتم فيه امتصاص معظم العناصر الغذائية من طعامك، وتقسم الأمعاء الدقيقة العناصر الغذائية إلى جزيئات أصغر يمكن أن تمر عبر جدار الأمعاء إلى مجرى الدم، وكل شيء لا يتم امتصاصه في الأمعاء الدقيقة ينتقل إلى الأمعاء الغليظة.

وتنتج جزيئات السكر غير المهضومة في الأمعاء الغليظة المزيد من الماء والغازات، وتحفز الأمعاء الغليظة (القولون) على إفراز السوائل الزائدة للمساعدة في تمريرها، إنها تنتج الغازات عندما تخمرها البكتيريا الموجودة في القولون، هذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال وآلام الغازات.

قد تتضمن علامات وأعراض عدم تحمل اللاكتوز ما يلي:

- انتفاخ المعدة.

- غازات معوية.

- استفراغ و غثيان.

- آلام في المعدة وتشنجات.

- قرقرة المعدة أو الهادر.

- إسهال.

تأتي هذه الأعراض من اللاكتوز غير المهضوم في الأمعاء الغليظة، يستغرق الطعام ما بين ست إلى 10 ساعات للوصول إلى الأمعاء الغليظة بعد تناوله، و 24-36 ساعة أخرى بعد ذلك للسفر عبر الأمعاء الغليظة، لذلك قد تظهر الأعراض بعد يوم أو يومين من تناول اللاكتوز.