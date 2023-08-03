العصا الذكية لمساعدة المكفوفين مزودة بـ GPS (شاهد)

قالت الدكتورة مي فؤاد، المشرف على مشروع العصا الذكية للمكفوفين في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، إنّ من أهم أهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدور المجتمعي، مشيرةً إلى أنه بتوجيهات من رئيس جامعة الزقازيق وتحت إشراف عميد كلية الهندسة وتحت إشراف رئيس القسم تم التوجيه بعمل مشروعات تخدم المجتمع.

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عدد المكفوفين في مصر بلغ 1.8 مليون شخص

وأضافت “فؤاد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن عدد المكفوفين في مصر بلغ 1.8 مليون شخص، وهو ما دفع الفريق إلى اختراع أول عصا ذكية لمساعدتهم ومنحهم حرية الحركة.

العصا الذكية لها أكثر من خاصية مهمة

وتابعت المشرف على مشروع العصا الذكية للمكفوفين في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، أن العصا الذكية لها أكثر من خاصية مهمة، الأولى هي المستشعرات وجرى وضعها في 3 اتجاهات من أجل تنبيه الشخص بأي عائق يعترض طريقه وتحديد مساره، والثانية هي أن العصا مزودة بتطبيق gps.

وواصلت الدكتورة مي فؤاد المشرف على مشروع العصا الذكية للمكفوفين في كلية الهندسة بجامعة الزقازيق: “الـgps وصلناه بالعصا بطريقة تضمن توصيلها بالانترنت دوما وهو ما سيجعل الجي بي إس تعمل بطريقة جيدة، ونعمل على هذا المشروع منذ الصيف الماضي وأأتمنى أن ينفذ وبخاصة أن تكلفته قليلة”.

