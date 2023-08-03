يوم علمى للصيادلة بمديرية الصحة بالفيوم

نظم قسم الصيدلة الاكلينيكية فى مديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة رانيا خيرى -رئيس القسم يوما علميا للصيادلة بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية حضره 37 صيدلى من مختلف ادارات المديرية، وذلك برعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وتحت اشراف الدكتورة رحاب جبيلى -مدير ادارة الصيدلة.

وقام بالتدريب الدكتور حماد السعيد - مدرب معتمد و اخصائى علاج طبيعى بمستشفى فيديمين وتناول التدريب موضوعات أنماط الشخصية - كيف تعرف نوع شخصيتك و شخصية الاخرين و كيف تتعامل مع الشخصيات المختلفه وتم التدريب بالتنسيق مع ادارة التدريب بقيادة الدكتورة اسماء شريف.

سيولة مرورية

ومن جهه اخرى شهدت مدينة الفيوم صباح اليوم الخميس، سيولة فى الحركة المرورية فى اغلب شوارع المدينة وبدت الحركة المرورية فى شارع السد العالى وشارعى الجمهورية والحرية وشارع بطل السلام عادية وميدان الحواتم ولم تشهد اى اختناقات مرورية.

بينما شهد شارع دار الرماد الجديد وميدان المسلة زحام متوسط ويشتكى ابناء المحافظة من الاختناقات المرورية فى منطقة المسلة فى الظهيرة وقت خروج الموطفين ومساءا بسبب وجود "سناتر" الدروس الخصوصية التى بدأت فى ممارسة اعمالها بالاضافة الى عيادات الاطباء ومراكز العلاج الطبيعى والمستشفيات الخاصة والمطاعم والكافيهات التى تقع فى المنطقة والتى تجعل المنطقة فى زحام يبدأ مع خروج الموظفين ويستمر حتى منتصف الليل .

وطالب ابناء المحافظة بضرورة ايجاد محاور مرورية جديدة او اقامة كوبرى لفك الاختناق فى منطقة المسلة والتى اصبح المرور منها فى بعض الاوقات قطعة من العذاب .

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