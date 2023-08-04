فصل الإضاءة عن الإعلانات بشوارع وميادين حي شرق أسيوط

تم تنفيذ قرار فصل الإضاءة عن الإعلانات في شوارع وميادين حي شرق أسيوط وذلك استجابة لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات محافظ أسيوط اللواء عصام سعد بشأن ترشيد الطاقة.



قامت رئاسة حي شرق أسيوط برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم بفصل التيار الكهربائي عن الإعلانات في الشوارع والميادين وذلك نظرًا للأزمة الحالية التي تشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة وتأثيرها السلبي على قطاع الكهرباء.



وأوضح رئيس الحي أن قسم الإنارة قد قام بفصل التيار الكهربائي عن 65 لوحة إعلانية مضيئة على كورنيش الترعة الإبراهيمية و28 إعلانًا في شارع الجمهورية و15 إعلانًا على كوبري 25 يناير وسيتم استكمال الأعمال في هذا الصدد.



وأشار رئيس الحي إلى أنه وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء وتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط هناك توجيه لجميع الجهات بترشيد الإنارة العامة في جميع الأماكن العامة سواء في الشوارع أو المباني الحكومية أو المباني الخدمية

فصل الإضاءة عن الإعلانات بشوارع وميادين حي شرق اسيوط

فصل الإضاءة عن الإعلانات بشوارع وميادين حي شرق اسيوط

فصل الإضاءة عن الإعلانات بشوارع وميادين حي شرق اسيوط

فصل الإضاءة عن الإعلانات بشوارع وميادين حي شرق اسيوط

فصل الإضاءة عن الإعلانات بشوارع وميادين حي شرق اسيوط

فصل الإضاءة عن الإعلانات بشوارع وميادين حي شرق اسيوط

فصل الإضاءة عن الإعلانات بشوارع وميادين حي شرق اسيوط

فصل الإضاءة عن الإعلانات بشوارع وميادين حي شرق اسيوط