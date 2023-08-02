الصين تحدد وقت استخدام الأطفال للهواتف الذكية

قد تضع الصين قيودًا إضافية على استخدام الأطفال للهواتف الذكية. اقترحت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) مسودة قواعد من شأنها أن تحدد وقت الهاتف للأطفال دون سن 18 عامًا بحد أقصى ساعتين يوميًا. هذا فقط للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا أيضًا. سيقتصر عمر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 15 عامًا على ساعة واحدة يوميًا ، بينما سيتم تحديد 40 دقيقة لمن هم دون سن الثامنة.

ستحظر المسودة أيضًا أي استخدام بين الساعة 10 مساءً والساعة 6 صباحًا. ستحتاج الهواتف إلى وضع يسهل الوصول إليه يتيح للآباء تقييد ما يراه الأطفال والسماح لموفري الإنترنت بعرض محتوى مناسب للعمر. سيقتصر الأطفال دون سن الثالثة على الأغاني والأشكال الصوتية الأخرى ، بينما يمكن للأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عامًا وما فوق مشاهدة المواد التعليمية والأخبار. ستكون هناك استثناءات للمحتوى التعليمي المنظم وخدمات الطوارئ.

كما هو الحال مع التدابير السابقة ، يهدف الاقتراح إلى الحد من السلوك الإدماني لدى الأطفال. تشعر الحكومة الصينية بالقلق من أن الاستخدام المطول للأجهزة المحمولة والألعاب والخدمات قد يضر بنمو الأطفال. حددت الدولة بالفعل الشباب بثلاث ساعات من وقت ألعاب الفيديو عبر الإنترنت في الأسبوع ، وبعد ذلك فقط في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

المسودة لا تزال مفتوحة للتشاور العام وليس مضمون لتمريرها. هناك أيضا أسئلة حول التنفيذ. تلاحظ CNBC أنه ليس من الواضح ما إذا كان مصنعو الأجهزة أو مطورو أنظمة التشغيل مسؤولين عن تنفيذ وضع الأطفال. بينما سيتعين على Apple تغيير أدوات الرقابة الأبوية الخاصة بـ iPhone في الصين بغض النظر عن هذا التمييز ، فإن إشراك مطور نظام التشغيل قد يتطلب من Google إجراء تغييرات ، وليس فقط البائعين مثل Oppo أو Xiaomi.

سيكون للقواعد أيضًا تأثير كبير على مطوري التطبيقات الصينيين مثل ByteDance (المسؤول عن TikTok ونظيرتها الصينية الأصلية Douyin) و Tencent (صانع WeChat والعديد من الألعاب). قد يضطرون إلى تصميم التطبيقات وتخصيص المحتوى حول هذه الحدود الزمنية.