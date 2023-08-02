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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الأبيض والبطيخ الراعي الرسمي في العرض الخاص لفيلم محمد هنيدي "مرعي البريمو"

فريق فيلم مرعي البريمو
فريق فيلم "مرعي البريمو" في العرض الخاص

بكوميديا صاخبه احتفل فريق فيلم "مرعي البريمو" بطولة الفنان محمد هنيدي، وغادة عادل وكوكبة كبيرة من النجوم، بالعرض الخاص للفيلم، في إحدى السينمات الشهيرة بطريق العين السخنة.

إذ حضر الفنان محمد هنيدي وكل فريق الفيلم بالزي الأبيض الذي يتناسب مع أجواء الصيف، ولم توفته فأته فحرص هنيدي على نشر البهجة والفرح داخل القاعة، حيث ظهر هنيدي ومعه بطيخة عليها اسمه  بخط عريض وتحت الاسم 3 نجوم ،في العرض الخاص لفيلمه "مرعي البريمو"  ولم يكتفوا منظمون الحفل  بذلك، بل شارك فريق العمل بتقديم البطيخ قطع وعصير لكل الجمهورمن فنانين وإعلاميين .

العرض الخاص لـ فيلم مرعي البريمو

تفاصيل قصة فيلم "مرعي البريمو"

قصة فيلم "مرعي البريمو"، تتلخص على الفنان محمد هنيدي الذي يصبح بين يومًا وليلة ثريًا وله عائلة وجدهم الأكبر الفنان أحمد بدير، الذي يتوفى ويترك حفيده في مواجهة الكثير من الصِعاب، إذ ويجسد محمد في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، التى تعمل معه في تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

هنيدي في العرض الخاص لـ مرعي البريمو 

أبطال فيلم "مرعي البريمو"

ويشارك في فيلم "مرعي البريمو" مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، نانسي صلاح، مصطفى أبو سريع، علاء مرسي، لطفي لبيب،إنجي على ، وغيرهم من الفنانين، من إنتاج وتأليف محمد هنيدي وإخراج سعيد حامد.

ويعد المخرج سعيد حامد صاحب بصمة كبيرة في المشوار الفني لفنان محمد هنيدي، حيث قدما معاً خمسة أفلام بدءاً من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" عام 1989، و"همام في أمستردام" عام 1999، و"جاءنا البيان التالي" 2001، و"صاحب صاحبه» 2002، و"يا أنا يا خالتي" 2005.

 

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