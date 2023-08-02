الشعب يريد:

الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 08:36 م 8/2/2023 8:36:49 PM

مازلت عند رأيى أن الرئيس السيسى يبنى إسكانًا يناسب كل طبقات المجتمع بسرعة وأسعار تناسب الجميع وأن المهندس مصطفى مدبولى ومعه وزراء التنمية المحلية والكهرباء والداخلية يحافظون على حياة المواطن وملاحظة التعديات على الأراضى الزراعية والسكنية ومخالفات البناء وسرقة التيار الكهربائى والتى تنتشر وتجد من يبررها بسرعة النار فى الهشيم.. ولكن هذه الجهود ينفذها قيادات تعمل لله والوطن وتضحى براحتها وجهدها وكل وقتها وأحيانا حياتها مقابل حفنة من القيادات الوسطى التى يحيط بها بعض نسوا أو تناسوا واجباتهم الوظيفية أو الشعبية وعاثوا فى الأرض فساداً نتج عنه موت أرواح وغسيل أموال بالعقارات وكسر أعمدة الدور الأول وتحويل بعض الوحدات السكنية لأغراض ما أنزل الله بها من سلطان، ونبهت لها منذ شهر تقريباً وأشدت بجهود رئيس الوزراء والوزراء الذين يعملون لله والوطن ولكن! آه من لكن هذه تصدر الآن قرارات إزالة لعمارات سليمة وأيضاً قرارات بناء بالمخالفة للتعليمات.. الأخطر اقتطاع مساحات بالمدارس وتحويلها «لسوبر ماركت» كيف هذا؟ ولمصلحة من؟ ومن الذى استولى عليها؟ حتى القصور ومساحات أدعو الرئيس السيسى شخصياً للتدخل فيها فالأرض لن تعوض وبناء مدرسة يساوى إغلاق سجن.

سيادة رئيس الوزراء: كتبت لكم الأسبوع الماضى عن كل هذا وطلبت لجنة تشكلونها لدراسة هذه المخالفات التى لم أعد أستطيبع حصدها ولكن على أرض الواقع تمرح وتزداد وتبطح القوانين بالطوب والأسمنت والحديد وتستنزف كل ما يسهر عليه الرئيس السيسى لتوفيره للبلاد وكل جهودكم فى المتابعة والتخطيط والبناء.

سعدت عندما نشرت الصحف ما كتبته منذ فترة طويلة ففى صحيفة الأهرام الغراء بالأمس نشر تحقيق رائع بعنوان «المخالفات رخصة لانهيار العقارات»، وتناول الزميل والصحفى المناضل أحمد عبدالتواب ما يدور من إزالات والموجة 21 وجهود اللواء هشام آمنة وهو ما سبق عرضه وطالب بخروج هذه المعلومات لتتسع تجارب النجاح ونضرب كل متخاذل ومتواطئ ومجتهد فى الهدم وتقنين المخالفات وكأنهم السابقون للزمن.. رجاء لرئيس الوزراء للمرة الثانية تشكيل لجان تحت إشراف المجلس تبحث كل حالة عقارات تشيعها «فرقة الهدم» للآخرة بسكانها وملاكها أحيانا.

السيد رئيس الوزراء دعنى أهمس فى أذنكم أن بعض الشكاوى التى تصل لموقع رئاسة الوزراء وهو- من إنجازات هذا العصر- بدأ التزوير فيها ولدى حالة صعبة أجرتها النفوس التى تهدم.. وتم الإصلاح أول أمس.. أعداء الوطن تعددت ألوانهم ولكن كما قال الرئيس السيسى لن نسمح بهدم أى إنجاز ولابد من الحفاظ على مصر.

إن كل شبر فى هذه الأرض تم ريه وارتواؤه بدم خيرة شباب مصر من رجال الجيش والشرطة وشبابها.. وعلينا ألا نسمح لأحد لا يخدم ويقدس هذا التراب بالبقاء فى موقعه.. وللحديث بقية..

< الحياة حلوة:

أوائل الثانوية العامة أمر مبشر من لغة حوارهم وتقديرهم لوالديهم.. اللهم أعز مصر بأبنائها.

عودة صناعة الغزل والنسيج للمحلة الكبرى أحد أهم إنجازات الرئيس السيسى.. والحمدلله.