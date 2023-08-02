شرم الشيخ تفوز بجائزة أفضل فعالية عربية للسياحة

فازت مدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء، بجائزه أفضل فاعليه للسياحة المستدامة (مؤتمرالمناخ كوب 27 - شرم الشيخ - مصر).

وذلك خلال فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث المنعقد بمدينه صلاله في الفتره من 28/7 الى 1/8/2023 بحضور كوكبة من رجال السياحة والإعلام والاستثمار العرب.

وذلك لنجاحها الباهر في تنظيم واستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 اواخر العام الماضي وسط اشاده عالميه متميزه، ومما جعلها درة التاج السياحى في المنطفة العربية والشرق الأوسط.

وقد تسلم الجائزة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.