موعد طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، لطرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بمنطقة التجمع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة.
موعد طرح شقق مشروع نزهة الأندلس:
وبحسب ما جاء في إعلان حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، فإنه من المقرر طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بمنطقة التجمع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 6 أغسطس.
تفاصيل شقق نزهة الأندلس:
أكد حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، أن حجز وحدات مشروع نزهة الأندلس بأسبقية الحجز "أونلاين"، عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، مؤكدًا أن الوحدات كاملة التشطيب.
وأضاف حساب تمويل الإسكان، أن لعمارات السكنية مكونة من بدروم وجراج ودور أرضي و5 أدوار متكررة، بكل دور 4 وحدات سكنية، وتتراوح مساحة الشقة ما بين 130 و150 مترًا.
شروط حجز شقق نزهة الأندلس:
- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.
- أن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد.
- يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصى عليه بقرار وصاية.
- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته الزوج والزوجة والأولاد القصر الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
- في حالة مخالفة أي شرط يحق للحساب إلغاء الحجز أو التخصيص من دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.
- تعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة اللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.
- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللوائح والضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن مع فسخ العقد من دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن إذ إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.