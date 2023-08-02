موعد طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس في التجمع الثالث

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، لطرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بمنطقة التجمع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة.

موعد طرح شقق مشروع نزهة الأندلس:

وبحسب ما جاء في إعلان حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، فإنه من المقرر طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بمنطقة التجمع الثالث في مدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 6 أغسطس.

تفاصيل شقق نزهة الأندلس:

أكد حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، أن حجز وحدات مشروع نزهة الأندلس بأسبقية الحجز "أونلاين"، عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، مؤكدًا أن الوحدات كاملة التشطيب.

وأضاف حساب تمويل الإسكان، أن لعمارات السكنية مكونة من بدروم وجراج ودور أرضي و5 أدوار متكررة، بكل دور 4 وحدات سكنية، وتتراوح مساحة الشقة ما بين 130 و150 مترًا.

شروط حجز شقق نزهة الأندلس: