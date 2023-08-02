الدفاع الروسية تُعلن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال يوم

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، تدمير مسيرة بحرية أوكرانية حاولت ضرب سفينة حربية روسية في البحر الأسود، مُؤكدة أن إجمالي خسائر "الجيش الأوكراني" على مختلف المحاور بلغ نحو 925 جُنديًا خلال يوم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر الأربعاء: "قام نظام كييف الليلة الماضية، بمحاولة أخرى لمهاجمة سفينة تابعة للبحرية الروسية، كانت ترافق سفن النقل البحري المدني في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، بزورق مسير"، مضيفة أن الطاقم اكتشف الزورق الأوكراني في الوقت المناسب ودمره.

وأشار التقرير إلى أن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها الفاشلة للهجوم على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وكوبيانسك وكراسني ليمان.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية: