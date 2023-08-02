تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع شباب ملتقي لوجوس الثالث

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حرص قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على لقاء شباب ملتقي لوجوس الثالث من حول العالم، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات أسبوع الخدمة الثالث لهم في مصر.

استهل اللقاء بأداء "صلاة افتتاحية" عقبتها كلمة الأب القمص جوشوا تادرس، منسق عام فعاليات العام الجاري، الذي رحب بقداسة البابا ثم بدأ في شرح تفاصيل أسبوع الخدمة الثالث، وعرض الخطة المستقبلية خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبة،تحدث قداسة البابا في كلمة جاءت عن شعار الأسبوع G.P.S من خلال God, Prayer, Service، ثم أجرى الشباب حوارً مفتوحًا مع قداسته أجاب خلاله على أسئلتهم التي تناولت عدة موضوعات ذات صلة بحياتهم وخدماتهم.

وشهدت الفعاليات تم انتخاب المجلس الخاص بهم المكون من "شاب وشابة من كل قارة بإجمالي عشر أعضاء" وهى تعتبر لجنة للتواصل مع باقي الشباب لتحضير وتنظيم اللقاءات المستقبلية، واختتم الشباب الفعاليات باقامة احتفالية بمناسبة عيد رهبنة قداسته الـ ٣٥ وسط أجواء مبهجة بسيطة تعكس مدى تقارب الأب الراعي والأقباط من اجيال مختلفة.

يتزامن هذا اللقاء مع احتفالية الذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، االذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها لمدة 40 عامًا، خلفًا لمثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" وأعاد إليها الحياة الروحية من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية كما أظهر موقفًا وطنيًا كبيرًا حين وقف أمام العالم يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه".

ولد البابا شنودة بإسم "نظير جيد" في 3أغسطس من عام 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، وعاش في في ظروف قاسية بعدما رحلت أمه فور ميلاده متأثرة بحمى النفاس، وكانت سيدات القرية يتناوبن لرعايته وهو فى المهد، ويذكر مثلث الرحمات البابا شنودة عن هذه المرحلة في حديثه الأخيرة أنه رغم ما وصل إليه لا يزال "مديونًا لهن".