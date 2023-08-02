جيش السودان: الحديث عن الهدنة "غير صحيح"

قال الناطق باسم جيش السودان: "الحديث عن الهدنة أمر غير صحيح"، ويعلن أن التفاوض "متوقف حاليا، جاء ذلك في نبأ عاجل مذاع عبر سكاي نيوز العربية.

جيش السودان يستعد للمعركة الكبرى (فيديو)

أعلنت القوات المسلحة السودانية، هجوم المتمردين على سجن الهدى وإطلاق سراح عدد كبير من النزلاء، ووجود آلاف الملابس العسكرية بمعسكر اللاماب، متخوفة أن يستغلها المتمردون في القيام بأعمال سلب ونهب واسعة، وإلصاق الجريمة بالقوات المسلحة محذرة المواطنين من ذلك .

واقتحمت القوات المتمردة سجن رئيسي في منطقة الهدى في أم درمان غرب الخرطوم، وأخرجت 28 من ضباط جهاز الأمن الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، في جريمة قتل أحمد الخير داخل معتقله، خلال الحراك الذي أطاح بنظام عمر البشير في إبريل 2019.

من بين المسجونين محمد توباك، وكان يحاكم في قضية قتل ضابط برتبة عميد في الشرطة السودانية، وظهر اليوم في مقطع فيديو، قال فيه إن "المسجونين أُجبروا على الخروج"، واستعداده للعودة إلى السجن وتسليم نفسه، لأنه واثق من براءته.

جيش السودان يحذر من تسريب ملابس عسكرية وإطلاق سجناء عليهم أحكام بالإعدام

عززت قوات الجيش السوداني من قدراتها التسليحية في العاصمة الخرطوم، في إشارة إلى الاستعداد لمعركة كبرى خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء الهدنة.

أظهر مقطع فيديو وصول عدد من الدبابات والقوات العسكرية متجهة إلى العاصمة السودانية، وسط تصاعد حدة الاشتباكلات في ظل الهدنة الهشة التيس من المفترض أن تنتهي اليوم مع مرور 72 ساعة.

هناك ترجيحات وتوقعات بالتصعيد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خصوصًا مع استمرار عمليات الإجلاء وتمضي بكثافة من كل الدول.

إجلاء 1000 مواطن أوروبي من السودان

أعلن الممثل السامي لشئون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل إجلاء أكثر من ألف مواطن أوروبي من السودان.

وقال بوريل، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في مدينة لكسمبورج، اليوم الإثنين إن عملية إجلاء الرعايا كانت معقدة ولكنها ناجحة.

ذكر أن المعارك الدامية التي تدور رحاها منذ أكثر من أسبوع في السودان أجبرت المجتمع الدولي على إجلاء رعاياه، منذ أول أمس السبت.