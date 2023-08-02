منها ميلاد رشدي أباظة.. أحداث وقعت في 2 أغسطس

شهد تاريخ ٢ أغسطس الكثير من الأحداث التاريخية التي تتجدد سنويًّا، وميلاد الكثير من الشخصيات السياسية والرياضية والفنية الأدبية، ومعارك تُعد نصر لبعض البلاد وعيدًا قوميًّا لها، وفي هذا التقريض نعرض أبرز الأحداث التي حدثت في مثل هذا اليوم.

أحداث ومعارك حدثت في ٢ أغسطس:

حدث في مصر في الثاني من أغسطس عام 1798، انتصار الأسطول البريطاني على الأسطول الفرنسي في معركة أبي قير البحرية، ضمن معارك الحملة الفرنسية على مصر.

١٩٥٦ البرلمان الفرنسي يعلن معارضته لقيام مصر بتأميم قناة السويس وانضمت فرنسا بذلك إلى المملكة المتحدة وإسرائيل.

338 ق.م. - انتصار الجيش المقدوني بقيادة فيليب الثاني على القوات المشتركة لأثينا وطيبة في معركة خيرونيا، مما أظهر الهيمنة المقدونية في اليونان وبحر إيجة.

216 ق.م. - انتصار الجيش القرطاجي على الجيش الروماني في معركة كاناي.

1274 - عودة إدوارد الأول ملك إنجلترا من الحملة الصليبية التاسعة، وتتويجه بعد سبعة عشر يومًا.

1377 - هزيمة القوات الروسية على يد قوات الحشد الأزرق في معركة نهر بيانا.

1776 - توقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة رسميًّا.

1790 - إجراء أول تعداد سكاني بالولايات المتحدة، وبلغ عدد السكان وقتها 3,929,326 نسمة.

1830 - تشارلز العاشر ملك فرنسا يتخلى عن العرش لصالح حفيده هنري.

1858 - صدور قانون من البرلمان البريطاني بتصفية أعمال شركة الهند الشرقية البريطانية؛ وحلول حكومة الهند لتمثيل أعمالها.

1870 - افتتاح تاور سابواي، أول خط سكة حديد تحت الأرض في العالم في لندن بالمملكة المتحدة.

1903 - بدء انتفاضة إيليندن–بريوبراجينيه ضد الإمبراطورية العثمانية.

1914 - ألمانيا تجتاح دوقية لوكسمبورغ وتوجه إنذارًا لبلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى.

1916 - الحرب العالمية الأولى التخريب النمساوي أدى إلى غرق السفينة الحربية الإيطالية ليوناردو دا فينشي.

1918 - أول إضراب عام في التاريخ الكندي، في مدينة فانكوفر.

1922 - إعصار يضرب شانتو بجمهورية الصين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50,000 شخص.

1921 - الزعيم السوفييتي فلاديمير لينين يوجه نداءً للدول الصناعية لمساعدة بلاده المهددة بخطر المجاعة بسبب تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية فيها، وعصبة الأمم ترفض نداءه وتحمل حكومته مسئولية هذا الوضع.

1932 - اكتشف كارل دي أندرسون للبوزيترون (الجسيم المضاد للإلكترون)

1934 أدولف هتلر يصبح قائدًا لألمانيا.

1939 - إرسال ألبرت أينشتاين وليو زيلارد رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت، يحثانه فيها على بدء مشروع مانهاتن لإنتاج سلاح نووي.

1940 - حكومة فيتشي الفرنسية تصدر حكمًا غيابيًا بالإعدام على الجنرال شارل ديغول وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1944 - إنشاء جمهورية مقدونيا الاشتراكية.

1945 - الحرب العالمية الثانية: انتهاء انعقاد مؤتمر بوتسدام.

1945 - ألمانيا الشرقية تنفصل عن ألمانيا الاتحادية.

1947 - تحطم طائرة أفرو لانكسترين تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية الأمريكية الجنوبية في أحد الجبال أثناء رحلة من بوينس آيرس بالأرجنتين إلى سانتياغو بتشيلي، وتم العثور على الحطام عام 1998.

2008- اغتيال المستشار الأمني للرئيس السوري بشار الأسد العميد محمد سليمان.

مواليد ٢ أغسطس

يوافق اليوم ميلاد الممثل ونجم الشاشة رشدي أباظة عام ١٩٢٦

- ساسكيا فان يولنبرج، زوجة الرسام الهولندي رامبرانت.

1696 - السلطان محمود الأول، السلطان العثماني الـ25.

1815 - أدولف فريدريش فون شاك، شاعر ومؤرخ ألماني.

1824 - فريديريك أوغست بارتولدي، نحات فرنسي قام بصنع تمثال الحرية.

1868 - الملك قسطنطين الأول، ملك اليونان.

1923 - شمعون بيريز، رئيس إسرائيل حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1994.

1925 - خورخه فيديلا، رئيس الأرجنتين.

1931 - فيليام ستشرويف، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

1932 - بيتر أوتول، ممثل أيرلندي.

1941 - جول هوفمان، عالم فرنسي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2011.

-1946 محمد العربي، ممثل مصري.

1958 - شو هايامي، ممثل أداء صوتي ياباني.

وفيات ٢ أغسطس:

في مثل هذا اليوم توفى محمد علي باشا حاكم مصر ومؤسس الأسرة العلوية عام 1849، وفقد عالمنا في مثل هذا اليوم أيضًا وفاة العالم كيميائي مصري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء أحمد زويل عام ١٩٩٩.

- الملك وليام الثاني، ملك إنجلترا.

1589 - الملك هنري الثالث، ملك فرنسا.

1922 - ألكسندر غراهام بيل، مخترع الهاتف.

1923 - وارن هاردن، رئيس الولايات المتحدة.

1934 - المشير باول فون هيندنبورغ، رئيس ألمانيا الثاني.

1976 - فريتز لانغ، مخرج سينمائي نمساوي.

1990 - الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح، أحد أبرز الشخصيات الرياضية في الخليج وآسيا.

1996 - محمد فرح عيديد، رئيس الصومال.

2008 - محمد سليمان، عسكري سوري.

2009 - شفيق الحوت، سياسي وكاتب فلسطيني.

2011 - فؤاد غازي، مغني سوري.

باروج بيناسيراف، عالم أمريكي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1980.

2012 - عبدالكريم الأشموري، ممثل ومؤلف يمني.

2021 - فاطمة الركراكي، ممثلة مغربية.