سيارة ملاكي تدهس أسرة على الطريق الدائري بالوراق

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى دائري الوراق، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ حادث التصادم

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين أعلى دائرى الوراق، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

بالفحص تبين أثناء وقوف سيارة ملاكي بدائري الوراق يستقلها سائق 60 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته ربة منزل 40 سنة مصابة بكسر فى الذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونجلتها 5 سنوات مصابة بكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، ونجلها 3 سنوات مصاب كدمات وسحجات متفرقة، أعلى الدائري اصطدمت بهما سيارة ملاكى يقودها عاطل 50 سنة مصاب بكدمات وسحجات من الخلف.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، والتحفظ على السيارتين، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو الزمالك بالقاهرة



وفي سياق آخر تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو أنفاق الزمالك بشارع يحيى إبراهيم في الاتجاه القادم من شارع 26 يوليو اتجاه شارع عزيز أباظة.

وسيتم الغلق الكلي لشارع يحيى إبراهيم في الوصلة من شارع السيد البكري حتى شارع حسن عاصم على أن يتم تنفيذ الأعمال بشارع يحيى إبراهيم في الاتجاه القادم من شارع 26 يوليو اتجاه شارع عزيز أباظة تحديداً (فيما قبل شارع حسن عاصم مباشرة).

كما سيتم الغلق الكلي لشارع يحيى إبراهيم في الوصلة من شارع السيد البكري حتى شارع حسن عاصم خلال الفترة من يوم الأربعاء ولمدة 7 أيام فقط على أن يتم إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال في تمام الساعة 6 صباحاً.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

إصابة 6 أشخاص في حادث سير بالصف

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم أعلى الدائرى الاقليمى قبل نزلة الصف، ونُقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلاقي العلاج ، وتحرر محضرا بالواقعة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الدائرى الاقليمى بمنطقة الصف.

وعلى الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة الإدارة للمباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أثناء توقف سيارة ملاكى على جانب الطريق، اصطدمت بها سيارة مقطورة من الخلف أثناء قيام قائدها بمفاداه سيارة أخرى، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلاقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.