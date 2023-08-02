مطران أسيوط: داخل كنيسة دير درنكة تمثال السيدة العذراء صمم على غرار الكنائس اللبنانية

أفاد الأنبا يؤانس مطران أسيوط وتوابعها أن الكنيسة صممت داخل دير درنكة على غرار الكنائس اللبنانية وزُوِّدت بتمثال ضخم للسيدة العذراء مريم وهي ترتدي تاجًا .. جاءت فكرته من تمثال مريم العذراء في لبنان والذي صمم في عام 1910 أي منذ 112 عامًا ولقد زرت لبنان 15 : 16 مرة وقد تأثرت وشعرت بالذهول عندما زرت هذا المكان.



جاء ذلك في برنامج كلمة أخيرة الذي بثته قناة on أنه منذ قدومه إلى أسيوط على مدار السنوات التسع الماضية .. فكر كثيرًا في القيام بذلك وأشار بأن الدكتور جرجس الجاولي أستاذ النحت بجامعة المنيا وهذا المبنى متميز تحفة فنية شيده المهندس محسن بديع واستغرق إعداده ثلاث سنوات وأصبح أكبر تمثال للعذراء في مصر.



وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالسياحة الدينية ورحلة العائلة المقدسة علي الطريق ومن هذا المنطلق قررنا نحت هذا التمثال وصبه من البرونز يبلغ طوله 9 متر ويبلغ ارتفاع المبنى 25 مترا والمبنى لم ينته بعد وسيتم الانتهاء من أعمال التشطيب لاحقًا .. مما يخلق مشهدًا مميزًا وسيخلق مناظر طبيعية فريدة تتناسب مع أنشطة السياحة الدينية في هذه المنطقة الهامة.

وأشار إلى أن دير درنكة هو دير مهم يجذب ملايين المسلمين والمسيحيين كل عام وأضاف يشهد هذا الدير أعظم الاحتفالات لملايين المسلمين والمسيحيين وقد سمعنا قصصا جميلة جدا عن أبناء الوطن المسلمين الذين زاروا الدير في هذا المكان

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