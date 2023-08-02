وزير السياحة يطلع الصحفيين المختصين بتغطية الملف على أبزر المستجدات بالقطاع

عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءً مع الصحفيين والإعلاميين المختصين بملف السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لإطلاعهم على أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة والآثار في مصر.

و حضر اللقاء، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين، و سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية.

واستهل أحمد عيسى اللقاء بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين المختصين بملف السياحة والآثار، مستعرضاً بعض التطورات التي تشهدها صناعة السياحة وقطاع الآثار بمصر، حيث أكد على اهتمام الوزارة بتحسين التجربة السياحية في الأماكن السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية في مصر ورفع جودة الخدمات المقدمة بها وهو ما يأتي في إطار محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وأشار أيضاً إلى زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر خلال الفترة من يونيو ٢٠٢٢ وحتى يونيو ٢٠٢٣ والتي بلغت أكثر من ٤٠٠٠ غرفة.

كما أوضح الوزير أن الموازنة المخصصة للانفاق الاستثماري لأعمال صيانة وترميم الآثار خلال العام المالي الجاري ( ٢٠٢٣- ٢٠٢٤) ستصل إلى حوالي ٣ مليار جنيه أغلبها تمويل ذاتي.

وخلال اللقاء، استمع الوزير لبعض التساؤلات والاستفسارات من السادة الحضور عن قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية والتي وافق مجلس الوزراء على مشروع إصدارها في فبراير الماضي، وعن تطوير منطقة أهرامات الجيزة، وعن مسار العائلة المقدسة بمصر، وأعمال الترميم التي تتم بالمواقع الأثرية، وغيرها.

وعن مسار العائلة المقدسة بمصر، أوضحت الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لهذا المشروع، مشيرة إلى أنه تم افتتاح عدة نقاط على المسار وجاري العمل على نقطتين بمحافظة أسيوط وهما دير المحرق ودير درنكة لافتتاحهما قريباً.

وأشارت إلى أن المقصد السياحي المصري يتميز بالعديد من الأنماط والمنتحات السياحية المتنوعة، لافتة إلى أن زيارة مسار العائلة المقدسة بمصر يعد أحد هذه الأنماط التي تقدمها التجربة السياحية التي يعيشها السائح خلال الزيارة.

ومن جانبه، تحدث عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري بالخارج ولاسيما للترويج لمدينة العلمين الجديدة وما تشهده من تطور.



