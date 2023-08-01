لطفي لبيب: محبة الناس وصلتني أثناء معاناتي الصحية

حل الفنان القدير لطفي لبيب، ضيفًا على الإعلامي عمرو خليل في برنامج “من مصر"، والذي يذاع على شاشة سي بي سي.

وتحدث لطفي لبيب، عن فترة معاناته الصحية، قائلًا:"أنا بخير وصحة جيدة، وخوف الناس على صحتي كان رد جميل، ومحبة الناس وصلتني أثناء معاناتي الصحية"، مضيفا: "سعيد بمحبة الناس.. وكنت حريص على احترام المشاهدين، ولم أحلم برد فعل الناس على معاناتي الصحية".



لطفي لبيب: الفن وحشني وأركز حاليًا في الكتابة الفنية

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، الوسط الفني دائما مشغول، مردفا: "سعيد حامد ومحمود حميدة وأحمد عبد العزيز يزوروني دائما، أشارك مع محمد هنيدي في الفيلم الجديد لإن الفن "وحشني"، وأركز الفترة الحالية في الكتابة الفنية، وشغوف جدا بالكتابة خاصة السيناريوهات ومعالجة الأفلام، أعشق الكتابة عن المجتمع المصري".



وأشار الفنان لطفي لبيب، إلى أننا نحتاج إلى أعمال درامية قريبة من الشارع المصري، والفن قادر على تحسين أوضاع المجتمع المصري.