صفوت عبدالحميد: نرحب بترشح الدكتور عبدالسند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية

أكد صفوت عبدالحميد، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة للوفد ببورسعيد أنه يؤيد دخول الوفد الانتخابات الرئاسية القادمة، وتأتى فى ظل محاولات الوفد وتضحياته وتضحيات رجاله المستمرة لإعادة الحياة والمشاركة السياسية فى الشارع المصرى.

وأشار إلى أننا نرحب بإعلان ترشح الدكتور عبدالسند يمامة مرشحاً للحزب وندعمه ونأمل أن تكون منافسة حزبية حقيقية تشارك فيها جميع الأحزاب المصرية بمرشحين وبرامج حقيقية تطرح حلولاً جديدة للمشكلات التى تعانى منها مصر وخاصة المشكلة الاقتصادية وأن يتنافس أعضاء وقيادات الأحزاب لنشر الفكر السياسى والواقعى بين الناس لتخرج الناس من الإحباط إلى الأمل فى غدٍ أفضل.