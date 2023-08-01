الغربية: غلق 15ورشه ومحال تجاري مخالف لمواعيد الغلق

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم اليوم تحرير 15 محضر غلق لورش و محلات بمركز المحلة خلال حملات قامت بها الوحدات المحلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة لمتابعة مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق.

و أضاف أن قرارات الغلق شملت ورشة سمكرى سيارات بدمرو و محل بقالة بقرية ديرب هاشم نطاق الوحدة المحلية ميت الليت و ورشة سيارات و ورشة انتريهات بشبرابابل و ورشة ألوميتال بالبنوان و ورشة حدايد و بويات بمحلة أبو على و ورشة حدادة بمحلة أبو على و ورشة حديد بقرية طنبارة بالشهيدى و ورشة نجارة بالجابرية و ورشة حدادة بالجابرية و ورشة خراطة و تناية صاج بالعامرية و ورشة ألوميتال بقرية كفر دمتنو بنمرة البصل و ورشة سمكرة بمحلة حسن و ورشة نجارة بالهياتم و كافتيريا بالمعتمدية.

و أضاف أنه تتوالى أعمال فصل التيار عن الإعلانات بالشوارع الرئيسية و شملت 11 إعلان بالوحدة المحلية ميت الليت و 20 إعلان على واجهة العمارات بمحلة أبو على و 7 لوحات صيدليات بمحلة حسن و 4 اعلانات بالشهيدى و 6 اعلانات بشبرابابل و 28 إعلان لقاعات بصفط تراب و تم تحرير محضر مخالفة بعدم فصل التيار الكهربى عن لوحة إعلانات بنطاق وحدة بلقينا و كذلك تم فصل التيار الكهربى عن لوحة البوابة التعريفية بمدخل العامرية.

يذكر أن رئيس المدينة قد وجه بتخفيض الإضاءة على أعمدة الإنارة العامة بالطرق الرئيسية بمركز المحلة و إطفاء الإنارة الخاصة بواجهة المحلات و المبانى الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث يتم تخفيض الإنارة بنسبة 75%.