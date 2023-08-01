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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الغربية: غلق 15ورشه ومحال تجاري مخالف لمواعيد الغلق

احدي المحلات المغلقة
احدي المحلات المغلقة بالمحلة

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم اليوم تحرير 15 محضر غلق لورش و محلات بمركز المحلة خلال حملات قامت بها الوحدات المحلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة لمتابعة مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق.

و أضاف أن قرارات الغلق شملت ورشة سمكرى سيارات بدمرو و محل بقالة بقرية ديرب هاشم نطاق الوحدة المحلية ميت الليت و ورشة سيارات و ورشة انتريهات بشبرابابل و ورشة ألوميتال بالبنوان و ورشة حدايد و بويات بمحلة أبو على و ورشة حدادة بمحلة أبو على و ورشة حديد بقرية طنبارة بالشهيدى و ورشة نجارة بالجابرية و ورشة حدادة بالجابرية و ورشة خراطة و تناية صاج بالعامرية و ورشة ألوميتال بقرية كفر دمتنو بنمرة البصل و ورشة سمكرة بمحلة حسن و ورشة نجارة بالهياتم و كافتيريا بالمعتمدية.

و أضاف أنه تتوالى أعمال فصل التيار عن الإعلانات بالشوارع الرئيسية و شملت 11 إعلان بالوحدة المحلية ميت الليت و 20 إعلان على واجهة العمارات بمحلة أبو على و 7 لوحات صيدليات بمحلة حسن و 4 اعلانات بالشهيدى و 6 اعلانات بشبرابابل و 28 إعلان لقاعات بصفط تراب و تم تحرير محضر مخالفة بعدم فصل التيار الكهربى عن لوحة إعلانات بنطاق وحدة بلقينا و كذلك تم فصل التيار الكهربى عن لوحة البوابة التعريفية بمدخل العامرية.

يذكر أن رئيس المدينة قد وجه بتخفيض الإضاءة على أعمدة الإنارة العامة بالطرق الرئيسية بمركز المحلة و إطفاء الإنارة الخاصة بواجهة المحلات و المبانى الحكومية لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث يتم تخفيض الإنارة بنسبة 75%.

IMG_٢٠٢٣٠٨٠١_١٧٥٥٢٩
IMG_٢٠٢٣٠٨٠١_١٧٥٥٢٩
الجريدة الورقية