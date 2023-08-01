غدًا..الذكرى الـ42 لسيامة كاهن بني سويف القمص إيليا يوسف

تحتفل كنيسة الشهيد مارجرجس المرماح التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوكس في بني سويف، غدًا الأربعاء، بعيد السيامة الكهنوتيه الـ 42 لكاهنها القمص إيليا يوسف.

القمص إيليا يوسف

عبرت المطرانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن محبتها وتقديرها لدور هذا الأب الراعي الذي تولى خدمة المذبح المقدس في تاريخ 2 أغسطس من عام 1981، وتمنت في منشور لها أن تديم رعايته للكنيسة وشعبها سنوات مديدة.

يتزامن هذا التذكار مع المؤتمر العملي المقام حاليًا في المركز الثقافي الارثوذكسي بمناسبة الاستعدادات لإحتفالية الذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، االذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها لمدة 40 عامًا، خلفًا لمثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" وأعاد إليها الحياة الروحية من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر، وحرص على توحيد المسيحية كما أظهر موقفًا وطنيًا كبيرًا حين وقف أمام العالم يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنًا نعيش فيه".

ولد البابا شنودة باسم "نظير جيد" في 3 أغسطس من عام 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، وعاش في ظروف قاسية بعدما رحلت أمه فور ميلاده متأثرة بحمى النفاس، وكانت سيدات القرية يتناوبن لرعايته وهو فى المهد، ويذكر مثلث الرحمات البابا شنودة عن هذه المرحلة في حديثه الأخير، أنه رغم ما وصل إليه لا يزال "مديونًا لهن".