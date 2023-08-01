موعد الاجتماع العام بإيبارشية الأرثوذكس في بني سويف

تستعد إيبارشية الأقباط الأرثوذكس في بني سويف، الجمعة، لاستضافة فعاليات الاجتماع العام، بمقر المطرانية بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

فقرات روحية وحوارية مع أسقف الإيبارشية:

يترأس نيافة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، فعاليات اللقاء بمشاركة خورس الشمامسة والاباء الكهنة واحبار الكنيسة، ومن المقرر أن يستهل الاجتماع فقرات روحية عدة تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وإقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية، والختام وصلاة تسبحة نصف الليل.

تحتفل الكنائس الأرثوذكسية الخميس المقبل، بالذكرى المئوية على ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، الذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها لمدة 40 عامًا، خلفًا لمثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" وأعاد إليها الحياة الروحية من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية كما أظهر موقفًا وطنيًا كبيرًا حين وقف أمام العالم يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه".

ولد البابا شنودة باسم "نظير جيد" في 3أغسطس من عام 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، وعاش في في ظروف قاسية بعدما رحلت أمه فور ميلاده متأثرة بحمى النفاس، وكانت سيدات القرية يتناوبن لرعايته وهو فى المهد، ويذكر مثلث الرحمات البابا شنودة عن هذه المرحلة في حديثه الأخيرة أنه رغم ما وصل إليه لا يزال "مديونًا لهن".